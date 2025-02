Mauro Repetto perché ha lasciato gli 883 e Max Pezzali? “Nessun litigio ma mi sentivo un peso”

Ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi de La volta buona, giovedì 6 febbraio 2025, Mauro Repetto ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa sbilanciandosi molto sulla sua carriera e sulle sue scelte ma anche un po’ sulla sua vita privata. Tuttavia in molti quando pensando all’ex cantante a distanza di trent’anni si chiedono ancore Mauro Repetto perché ha lasciato gli 883 e Max Pezzali? La decisione di andarsene dal gruppo, infatti, fu presa da Repetto ma perché?

Nel corso degli anni c’è chi ha parlato di un violento litigio tra Mauro e Max e chi ha menzionato presunti problemi con il loro manager Claudio Cecchetto, la verità però alla fine si è rivelata molto più semplice di così ed a fare chiarezza su Mauro Repetto perché ha lasciato gli 883 e Max Pezzali ci ha pensato lo stesso paroliere in numerose interviste: “Con Max non ho mai discusso una volta in mia vita di soldi, parlavamo solo di sogni e desideri. Tra di noi il denaro non è mai stato argomento di confronto: sono partito per un’altra giostra, chissenefrega di quello che ho lasciato”. E subito ha aggiunto ‘mi sentivo un peso per Max’.

Mauro Repetto sulla possibile reunion con Max Pezzali e gli 883: dopo la sorpresa ad Assiago

Una reunion tra Mauro Repetto e Max Pezzali degli 883 è possibile? Per il momento non ci progetti certi e concreti all’orizzonte ma lo scorso 11 gennaio 2025 durante il tour di Max Pezzali c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha infiammato i fan sul palco è salito Mauro Repetto per una reunion a sorpresa e di colpo si è ritornati agli anni d’oro del 1990. Per molti un sogno accarezzato da anni e mai spento che diventa realtà davanti a un pubblico in visibilio.