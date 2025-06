Mauro Repetto torna alla musica. Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, negli ultimi mesi l’artista ha riconquistato l’attenzione del pubblico grazie a una serie di progetti che hanno riacceso i riflettori su di lui: dal successo della sua autobiografia Non ho ucciso l’uomo ragno, alla serie TV prodotta da Sky ispirata alla storia degli 883, fino allo spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”. Ebbene, adesso Repetto compie un ulteriore passo avanti, scegliendo di tornare anche alla musica con l’uscita del singolo “DJ Sole”. Il brano anticipa Election Day, un nuovo spettacolo teatrale in cui l’artista fonde musica, danza e recitazione.

Il videoclip del brano, già disponibile, è stato diretto da Stefano Salvati e realizzato con tecnologie di ultima generazione, presentandosi come un vero e proprio trailer cinematografico. In occasione di quest’uscita, Mauro Repetto ha rilasciato un’intervista a TGCOM24, nella quale ha parlato del significato del video, spiegando: “Abbiamo fatto il per preparare lo spettacolo, quindi chiaramente quasi un film e vogliamo già di cimentarsi con un progetto di serie”. Il brano, infatti, racconta di una discoteca futuristica popolata da cloni di personaggi storici come Cleopatra, Giulio Cesare e Che Guevara, tutti riuniti da un misterioso DJ.

Mauro Repetto torna sulle scene musicali: tutti i dettagli

Nel corso dell’intervista rilasciata a TGCOM24, Mauro Repetto ha parlato anche dell’epoca degli 883 e della differenza tra l’approccio di oggi alla musica rispetto a quello di trent’anni fa: “All’epoca era un rapper quindi campionavo la musica, e le chitarre. Ora suono la chitarra quindi il mio è un approccio più da artigiano maturo“. E, a proposito degli 883, ha anche parlato del successo ritrovato grazie alla serie targata Sky, dicendosi contento che la nuova generazione l’abbia riscoperto grazie allo show, piuttosto che a ricordi nostalgici dei genitori.

Ad ogni modo, Mauro sente che il teatro sia il suo vero habitat, dove può unire tre delle sue grandi passioni: ballo, canto e recitazione. Con “Election Day“, in programma per il prossimo autunno, Repetto intende proporre uno spettacolo che unisce tecnologia e narrazione classica: “Useremo intelligenza artificiale, ma deve essere la mia schiava, deve essere al servizio del mio processo creativo”.