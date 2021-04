Mauro Romano è lo sceicco Al Habtoor?/ La mamma del bambino rapito, “è mio figlio”

Un bambino rapito da più di quarant’anni. E una mamma che lo riconosce in foto, attraverso due cicatrici, nel volto di uno degli uomini più ricchi al mondo, lo sceicco Mohammed Al Habtoor. Questa, in breve, la storia di Mauro Romano. Almeno stando alle parole della madre, Bianca Colaianni, sempre più convinta del fatto che suo figlio, prelevato il 21 giugno 1977 a Racale, nel Salento, quando aveva 6 anni, sia in realtà quello che tutto il mondo conosce oggi come il magnate Al Habtoor, una personalità di rilievo negli Emirati Arabi Uniti. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna di aver notato due indizi che a suo dire non possono che ricondurre al suo Mauro: “Nelle foto ho riconosciuto due cicatrici: una sul sopracciglio, l’altra sulla mano destra, che si procurò con un ferro da stiro. Questi sono soltanto alcuni dei particolari in comune tra Mauro e quest’uomo, non possono essere soltanto delle coincidenze. Siamo pronti a partire per Dubai, ma non possiamo andarci da soli. Siamo arrivati fin dove ci è stato consentito“.

“Botte e orrori con i carabinieri di Piacenza”/ Tre ragazzi picchiati e umiliati

Mauro Romano è lo sceicco Al Habtoor?

La mamma e il papà di Mauro Romano sono intenzionati a partire alla volta del paese arabo, ma lo sceicco Al Habtoor ha finora sempre rifiutato di sottoporsi all’esame del DNA. La speranza dei genitori del bambino rapito nell’estate di 44 anni fa è che il test possa essere eseguito tramite l’intercessione delle autorità consolari. Anche l’età del magnate, 52 anni, non sarebbe poi così distante da quella di Mauro Romano se fosse vivo. Come spiegato dal Corriere della Sera, gli inquirenti, unitamente alla tenacia della famiglia Romano e del suo legale, sono riusciti dopo anni di depistaggi e omertà a risalire al presunto sequestratore di Mauro Romano. Si tratta di un ex barbiere oggi 79enne, per cui il gip dovrà decidere il rinvio a giudizio: un amico di famiglia che Mauro chiamava “zio” e che, secondo la ricostruzione della Procura, il giorno della scomparsa fece salire il bimbo sul Apecar portandolo nella sua casa estiva per farlo giocare con il figlio. Poi lo consegnò a due uomini, tuttora sconosciuti, che lo prelevarono poi con la forza facendone perdere ogni traccia. Fino ad oggi?

LEGGI ANCHE:

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, incursione Cina a Taiwan: in volo 25 aerei militariUccide la mamma con la fiocina/ Choc a Roma, 37enne incendia la casa e poi si spara

© RIPRODUZIONE RISERVATA