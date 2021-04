Mauro Romano è lo sceicco Al Habtoor?/ Mamma “Forse un sosia, ma voglio incontrarlo”

Il caso di Mauro Romano al centro di Domenica Live con in collegamento i genitori ed il fratello del bambino misteriosamente scomparso nel 1977. La mamma è convinta che lo sceicco Al Habtoor possa essere il piccolo Mauro rapito molti anni fa. A parlare è stata la mamma Bianca che ha spiegato: “Se guardo alcune foto credo che sia lui, in altre credo di starmi sbagliando. Per sentirmi a posto con la coscienza verso mio figlio devo vederlo e per questo ho invitato tutte le trasmissioni affinché possa parlare con questo ragazzo”. La donna ha confermato di aver riconosciuto le cicatrici, “ma potrebbe anche essere un sosia”, ha aggiunto.

DOMENICA LIVE/ Diretta e ospiti 18 aprile, Zaia “Riaperture? Dateci i vaccini!”

A parlare anche il fratello Antonio: “Ci sono elementi che ci fanno pensare che si assomiglia a Mauro. Sono 44 anni di disperazione”, ha proseguito. “Io l’aiuterò sempre a cercare Mauro”. Del rapimento del figlio è stato accusato un ex barbiere. Alcuni testimoni sarebbero certi della sua colpevolezza. La moglie, ai microfoni di Domenica Live ha commentato: “Quel giorno l’abbiamo saputo dopo 24 ore che si è perso, li abbiamo anche aiutati, cosa vogliono da noi?”.

IVA ZANICCHI/ Don Erio, prete centenario che la convinse a cantare “Non può essere!”

Mauro Romano è lo sceicco Al Habtoor? Parla la mamma

La moglie del barbiere ha smentito alcune indiscrezioni: “Non l’ha mai chiamato zio Antonio, mio marito si chiama Vittorio. Ci hanno distrutto la vita!”, ha tuonato rivolgendosi alla mamma di Mauro Romano: “Noi non c’entriamo nulla, aiutaci a chiudere questa storia!”. Mamma Bianca ha replicato asserendo: “Il processo non si farà in televisione ma in tribunale. A me manca un figlio e voglio sapere se è vivo o se è morto. Non accuso nessuno ma dico che andremo in tribunale, sarà la legge a giudicare se suo marito sa oppure no”. Il figlio ha ribadito i 44 anni di sofferenza e la sua intenzione di toglierle i dubbi che si porta dietro da molti anni. Ma se non fosse lo sceicco chiederanno scusa? L’avvocato è intervenuto asserendo: “Noi non dobbiamo chiedere scusa a nessuno perché qui si sta trasformando una vittima in carnefice. Lo stato italiano ha fallito. Dei genitori vedono segni di una persona simili al figlio e non c’è niente di male, ma che debbano chiedere scusa è esagerato”, ha tuonato.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi difende mamma Fariba Tehrani/ “Awed? Battuta infelice, poteva evitare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA