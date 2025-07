Mauro Vaccaneo, il cugino di Giorgio Faletti ricorda l'indimenticabile attore e scrittore: "Eravamo come due fratelli e ogni settimana..."

Mauro Vaccaneo, non “solo” cugino di Giorgio Faletti: “Eravamo come fratelli…”

Mauro Vaccaneo è stato grande amico e confidente del celebre attore Giorgio Faletti, prima ancora che suo cugino. In diverse occasioni ha ricordato di aver condiviso un rapporto speciale con il compianto Giorgio, che ha sempre definito come un fratello. Mauro ha vissuto da vicino la carriera dell’artista ed è uno dei protagonisti del documentario Signor Faletti su RaiTre. Appare tra gli ospiti intervistati e racconta aneddoti personali, insieme a personalità di spicco come Paolo Conte, Roberta Bellesini, Angelo Branduardi e molti altri.

A che episodio si riferisce il brano Signor Tenente?/ Giorgio Faletti si ispirò a Capaci e via D'Amelio

Da quando Faletti è mancato, Mauro Vaccaneo si è speso in molti modi per tenere vivo il suo ricordo ed è stato relatore in numerosi eventi a lui dedicati. È salito sul palco insieme a Roberta Bellesini, Massimo Cotto, Gianni Miroglio e Paolo Fresu, condividendo una toccante lettera intitolata “Caro Giorgio, ti scrivo…”.

Signor Tenente, significato, origine e storia della canzone di Giorgio Faletti/ Le stragi del '92

Mauro Vaccaneo, il ricordo struggente di Giorgio Faletti nel giorno del funerale: “Noi, inseparabili…”

Come già accennato, Mauro Vaccaneo ha partecipato attivamente a molte iniziative legate alla memoria e alla carriera di Giorgio Faletti. Nel 2021 ha preso parte alla cerimonia per la posa della targa presso la casa natale dell’attore, unendosi alla famiglia. Strazianti i ricordi dei funerali del 2014, quando ricordò l’amato cugino con un breve discorso intriso di emozioni e aneddoti commoventi.

“Io e Giorgio eravamo come fratelli ed eravamo diventati inseparabili… non passava mai più di una settimana senza che ci sentissimo,” dichiarò allora Mauro Vaccaneo. Oggi, al cugino dell’indimenticabile attore e scrittore restano una marea di ricordi e tanti aneddoti da condividere e custodire con cura nel proprio cuore. Il documentario in onda questa sulla Rai, è dunque un appuntamento imperdibile per scoprirne alcuni…

Roberta Bellesini, chi è la moglie di Giorgio Faletti: l'amore scoppiato nel 2000/ "Dieci anni senza te"