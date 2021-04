Maverick/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson e Jodie Foster

Su Rete 4, oggi 18 aprile, andrà in onda il film Maverick. La messa in onda di questa pellicola avverrà a partire dalle ore 16.15. Maverick può essere incluso tra i lungometraggi western. Gli attori, che fanno parte del cast principale di questa opera cinematografica, sono Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene. L’anno di produzione di questo lungometraggio western è il 1994. Il regista di Maverick è Richard Donner, che è famoso anche per essere un importante fumettista.

Fermati, o mamma spara/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone

Questi ha diretto parecchi film importanti, come ad esempio Superman e Arma letale. Le musiche di questo film western sono state realizzate da Randy Newman. Quest’ultimo ha vinto due volte il premio Oscar per le colonne sonore dei film d’animazione Toy Story 3 e Monsters & Co.. L’attore principale di Maverick, Mel Gibson, ha recitato anche in altre pellicole famose, come Braveheart e Mad Max.

DON CAMILLO E L'ONOREVOLE PEPPONE/ Film streaming Rete 4: nel cast Fernandel e Cervi

Maverick, la trama del film

In questo film, il protagonista è Bret Maverick, che è un bravissimo giocatore di poker. L’uomo decide di partecipare ad un torneo, ma non disponendo della quota di iscrizione decide di trovare dei possibili creditori che possano aiutarlo. Durante la sua ricerca, Bret incontra una donna, anche lei giocatrice di poker, la quale si chiama Annabelle Bransford. Ad un certo punto, Maverick e Annabelle riescono a reperire i soldi necessari per prendere parte al torneo di poker. I due quindi salgono a bordo di un battello a vapore, dove si svolgerà la competizione.

REX UN CUCCIOLO A PALAZZO/ Video Italia1: la colonna sonora del film è straordinaria

Durante il torneo, lo sceriffo Cooper decide preventivamente di sequestrare tutte le armi dei partecipanti. Bret riesce quindi di arrivare alla finale di questa competizione. La sera prima dell’ultima partita del torneo, Maverick viene anche rinchiuso nella camera dove alloggia, per evitare di presentarsi al tavolo il giorno dopo. Bret riesce però a fuggire e a prendere parte alla finale. Si trova dunque a sfidare un certo Angel e a vincere la partita.

La vincita del torneo viene portata via dallo sceriffo Cooper. Trascorre del tempo e Bret ad un certo punto incontra lo sceriffo. Si scopre che quest’ultimo è il padre di Maverick e che i due sono riusciti a fregare tutti i partecipanti del torneo, tranne Annabelle, la quale riesce a derubare Bret e il papà e a portarsi via il bottino in loro possesso. A Maverick junior non resterà che rincorrere la donna per recuperare i soldi persi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA