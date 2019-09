Maverick/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 12 settembre 2019)

Il film Maverick andrà in onda oggi, giovedì 12 settembre, su Rete 4 alle ore 16:20. Il regista di questo film che appartiene al genere Western è Richard Donner. Il protagonista principale è l’attore australiano Mel Gibson. Gibson e Donner, rispettivamente protagonista e regista hanno già collaborato diverse volte insieme realizzando i film della saga cult Arma Letale. Nel cast del film sono presenti altri attori molto importanti come ad esempio Jodie Foster, James Garner, Alfred Molina e James Coburn. Il montaggio del film è stato realizzato da Stuart Baird mentre le musiche sono state curate dal maestro Randy Newman.

Maverick, la trama del film

Maverick segue le gesta di Bret Maverick, un abile e astuto giocatore di poker che si destreggia nelle proprie giocate tra un saloon e un altro. La vita di Maverick è piena di giocate ad alto rischio, situazioni pericolose e numerosi amici suoi debitori. Alcuni lo vogliono bene, altri invece vorrebbero ammazzarlo o riscuotere i debiti che lo stesso Maverick ha fatto in passato. Un giorno, Bret Maverick decide di partecipare ad un torneo molto ricco, dalla quota d’iscrizione molto alta e dal montepremi di 500.000 dollari. Chi vince si porta l’intera posta a casa. Maverick vuole sfruttare l’occasione e per riuscire a partecipare, decide di andare alla ricerca di alcuni suoi amici che gli devono dei favori, riscuotendo il denaro dovuto. A quel punto, si metterà in viaggio per partecipare al torneo e tentare la fortuna. Sul cammino per raggiungere il torneo di poker comunque, Maverick incontra il pistolero spagnolo amico/rivale Angel e la bella Annabelle Bransford, una giocatrice che seduce gli altri giocatori e poi cerca di derubarli di tutti i loro averi. Inoltre, Maverick verrà scortato anche dallo sceriffo Zane Cooper, una figura autoritaria che prende in antipatia Maverick e che ha il compito di controllare che tutti i giocatori di poker si comportino in modo onesto e leale. Nel corso del torneo, Maverick vivrà numerose avventure e sarà costretto a difendersi a colpi di piombo, cercando di portare a casa la strepitosa cifra in palio.

