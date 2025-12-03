Mavi, chi è: in passato la cantante ha partecipato ad Amici. Poi è stata protagonista di Made in Sud con diverse formazioni: è sposata o fidanzata?

Mavi, artista napoletana di 36 anni e più precisamente di Vico Equense, ha cominciato il suo percorso nel mondo della musica da giovanissima. Nel 2012 ha preso parte ad Amici come cantante e successivamente si è unita alla band dei Sud 58 con la quale ha esordito anche in televisione e più precisamente a Made in Sud. Dopo lo scioglimento della band, Mavi ha proseguito la sua carriera da solista, tornando a Made in Sud nel 2022 in coppia con Livio Cori, rapper napoletano che in passato ha avuto una storia d’amore con Anna Tatangelo.

Dopo le esperienze in tv Mavi si è concentrata solo ed esclusivamente sulla musica, pubblicando diversi inediti nel 2025, che “Aropp e te” scritto per lei da Antonio Brugnano e ancora successivamente “Nun me fire ‘e sta” che LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha scritto per lei. Parlando di quella canzone, Mavi ha spiegato lo scorso maggio: “È la storia di due innamorati che vivono un amore sano in cui si cercano e si scelgono ogni giorno”. Ma parlando invece della sua vita privata, cosa sappiamo? Chi è Mavi? L’artista ha un compagno?

Mavi, chi è: nel 2016 le nozze con Diego. Ancora insieme?

Nel 2016 la cantante di Marano Mavi ha sposato il suo compagno di tutta la vita, Diego Di Domenico. I due sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata in chiesa ma a nove anni di distanza non è chiaro se il loro amore prosegua oppure no. Mavi, infatti, è molto riservata e non pubblica foto in compagnia di suo marito ormai da tantissimi tempo: dunque, dopo le nozze del 2016, non è chiaro come sia evoluto quel rapporto e se i due stiano ancora insieme o no. Quel che si evince dai social però è che anche Diego Di Domenico lavora nel mondo della musica, avendo foto con numerosi artisti (tra i quali non c’è però Mavi).