Dal Grande Fratello a Tale e Quale Show 2025? Spunta il nome di Mavi nel cast del talent di Carlo Conti: ecco di chi si tratta.

Siamo ancora piuttosto lontani dalla nuova stagione televisiva ma di certo, in clima di vacanze, rumor e retroscena per i format pronti a rinnovarsi non conoscono pause. Tra le ultime indiscrezioni spiccano quelle relative alla possibile composizione del cast di Tale e Quale Show 2025 di Carlo conti e la lente d’ingrandimento è finita su un nome in particolare: Mavi. Come racconta Biccy, tutto parte da una segnalazione di Gabriele Parpiglia che l’avrebbe appunto menzionata tra le concorrenti della prossima edizione.

Ma chi è Mavi? Molti avranno pensato a Mariavittoria Minghetti reduce dall’esperienza al Grande Fratello. Per settimane abbiamo seguito le sue emozioni, le dinamiche vissute da protagonista, ma nulla di tutto questo riguarda la prossima edizione di Tale e Quale Show 2025. La ‘Mavi’ in questione non è infatti l’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, bensì una giovane cantante napoletana che pare essere anche piuttosto stimata nell’ambiente. Mavi Gagliardi si è fatta notare proprio di recente esibendosi sul palco dello stadio Diego Armando Maradona come ospite al concerto di Geolier. Come racconta Biccy pare abbia tentato anche di partecipare ad Amici senza però riuscire ad essere ammessa nella scuola più seguita d’Italia.

Non solo Mavi, le ultime indiscrezioni su Tale e Quale Show 2025 tra concorrenti e giuria

Non solo Mavi – non Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello – nel cast di Tale e Quale Show 2025; altri nomi sono stati accostati in queste settimane al talent di Carlo Conti e in particolare spiccano le gemelle Silvia e Giulia Provvedi. Non sono poche le possibilità che possano prendere parte allo show in coppia; in alternativa, anche solo una delle due potrebbe cimentarsi con la gara di Rai Uno.

Per quanto riguarda invece il fronte giuria di Tale e Quale Show 2025, le ultime indiscrezioni parlando di tavolo confermato in blocco. Ciò vuol dire che le esibizioni saranno ancora commentate e giudicate da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

