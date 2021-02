Max Alexander eliminato da Masterchef Italia 10/ Bufera su Twitter: “Il migliore…”

La nona puntata di Masterchef Italia 10, oltre ad aver entusiasmato il pubblico di Sky con la presenza dello chef Jeremy Chan, ha regalato tanti colpi di scena. Uno, in particolare, non è piaciuto ai telespettatori che, al termine della puntata, si sono scagliati contro i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, rei di aver eliminato Maxwell Alexander, meglio noto come Max. L’eliminazione dello scrittore americano 63enne che vive a Roma ha scatenato la forte reazione del popolo di Twitter che non ha gradito affatto l’uscita di scena di Max considerato da tanti “il miglior concorrente di sempre”. Sono tantissimi i tweet contro la decisione dei giudici di Masterchef Italia 10 che hanno deciso di mandare a casa Max che non è riuscito a superare il Pressure Test. I due che si sono salvati in extremis sono stati Jia Bi e Eduard, ma è l’eliminazione di Max a far rumore.

MAX ELIMINATO DA MASTERCHEF, IL POPOLO DI TWITTER SI RIBELLA: “A CASA IL CUORE DI QUESTA EDIZIONE”

Il popolo di Twitter non ci sta. Sin dalle prime puntate di Masterchef Italia 10, gli utenti di Twitter avevano indicato nello scrittore 63enne uno dei probabili finalisti. Le doti culinarie di Max, puntata dopo puntata, hanno conquistato tutti, ma nel corso della nona puntata di Masterchef Italia 10, i giudici hanno deciso di eliminarlo. Su Twitter, gli utenti si sono scatenati bocciando senza appello tale scelta. “Viene eliminato il cuore di questa edizione di MasterChef. Non penso sia stato meritato visto che ha sempre trattato tanti ingredienti con poche difficoltà. Maxwell era da finale“, scrive un utenti. “Il mio cuore è a pezzi, grazie di tutto Max, forse il miglior concorrente di sempre“, aggiunge un altro. E ancora: “Sono in lacrime letteralmente, migliore concorrente di Masterchef di sempre”, “con l’uscita di Max ho finito di vedere Masterchef”, “State eliminando l’unico che ha superato Iginio, ma come si fa?”.

Con l’uscita di Maxwell ho definitivamente finito di vedere Masterchef, adieu #MasterChefIt — Ἀριάδνη (@AriBerna) February 11, 2021

CIOÈ RAGA STATE ELIMINANDO L'UNICO CHE HA SUPERATO IGINIO MA COME SI FA??? #MasterChefIt — chiarä 🌞 (@itschiarayo) February 11, 2021





