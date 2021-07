Max Allegri e Francesco Renga, fidanzato ed ex di Ambra/ Lei: “ora mi salvo da sola”

Max Allegri e Francesco Renga sono rispettivamente il compagno e l’ex di Ambra Angiolini, la ex ragazza di Non è la Rai oggi una delle attrici più richieste del cinema. La cantante, ospite di Domenica In da Mara Venier, ha parlato della sua vita sentimentale soffermandosi in particolare sulla lunga storia d’amore con Francesco Renga, il padre dei suoi due figli. “Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire “tradizionali”, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Ci sono ex coppie che usano i propri figli l’uno contro l’altra.

Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata. Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno” – ha detto la Angiolini che dall’amore con Francesco Renga ha avuto due splendidi figli: Leonardo e Iolanda. Con il padre dei suoi figli, Ambra ha un ottimo rapporto e l’ha dimostrato anche sul palcoscenico del Concertone del Primo Maggio dove ha incrociato l’ex compagno.

Ambra su Francesco Renga: “è come un figlio”

“Per me Francesco è un… figlio! Ogni tanto lo sgrido anche! E lui si fa sgridare” ha detto Ambra sull’ex Francesco Renga. L’attrice poi parlando della primogenita figlia Iolanda ha confessato: “se potessi rinascere vorrei il suo corpo e la sua testa, è un essere umano speciale. Lei arriva e tutto si risolve”. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Renga, nella vita di Ambra Angiolini è arrivato Massimiliano Allegri. Una storia che procede a gonfie vele quella tra l’attrice e l’allenatore di calcio paparazzati per la prima volta anni fa dal settimanale Chi. Le cose tra Ambra e Max vanno bene com ha confermato la Angiolini: “crisi? Non è vero! Stiamo ancora insieme”. Infine parlando di amore ha confessato: “non mi vedo in futuro da sola, ma ho un rapporto con l’amore diverso da prima. Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”.

