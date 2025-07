Chi è Max Angioni: dalla gavetta al debutto televisivo

La prima serata di Italia 1 di questa sera, martedì 15 luglio 2025, si tinge di comicità con il one-man show di Max Angioni Max Working – Lavori in corso. Uno spettacolo nuovo di zecca, in programma alle ore 21.25 e che propone tutto il repertorio artistico dell’amato cabarettista, pronto a far ridere e sorridere i telespettatori con la sua irriverente e spontanea comicità. Il suo è un successo che è esploso letteralmente nel corso degli ultimi anni, dai primi passi nel genere sino alla consacrazione televisiva.

Nato a Como nel 1990, Max Angioni sin da giovane si è appassionato di recitazione e ha frequentato la scuola di teatro, muovendo i suoi primi passi nel settore. La prima importante esperienza televisiva è arrivata nel 2018 quando ha presentato la sua arte comica su Zelig TV, ma il passo decisivo è arrivato nel 2021 quando si fa conoscere al grande pubblico a Italia’s Got Talent. Hanno fatto poi seguito partecipazioni a programmi simbolo della comicità come Zelig e LOL – Chi ride è fuori.

Max Angioni, carriera e vita privata: il comico ha una fidanzata?

Il talento di Max Angioni è esploso soprattutto sul palco di Zelig, dove ha portato in scena il suo amatissimo personaggio, il giovane Kevin Scannamanna. La gavetta televisiva gli ha anche permesso di puntare a qualcosa di differente dalla scena comica; e così, nel 2023, è arrivata la grande occasione di condurre Le Iene in coppia con Veronica Gentili su Italia 1.

Che cosa sappiamo invece della vita privata di Max Angioni? Una personalità molto riservata e che solo raramente si è sbottonata in merito alla sfera sentimentale. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2024 aveva parlato di un’ex fidanzata di nome Ester con cui aveva “convissuto 10 anni e la pandemia ha accelerato la fine della coppia“. Ma ha anche parlato di una fidanzata di nome Laura, con la quale non vive insieme poiché “penso che sia meglio avere ognuno i propri spazi“. Al momento, però, non è chiaro se la coppia sia ancora fidanzata o meno.

