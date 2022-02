Max Angioni, chi è il concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ Ironia e autoironia, le armi segrete per…

Chi è Max Angioni, concorrente Lol 2

Tra i protagonisti di Lol 2 Chi ride è fuori c’è anche Max Angioni. L’attore comico teatrale comasco si preannuncia uno dei personaggi più intriganti di questa seconda edizione del comedy show di Prime Video. Per chi non conoscesse Angioni, ricordiamo che il suo percorso è iniziato alla scuola di “Teatro in Centro” e prosegue poi all’Accademia del Comico di Milano sotto la guida di personaggi molto influenti dell’ambiente teatrale italiano. Si fa notare soprattutto nel 2019 a Zelig Time e vince, nel 2020, il Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia.

Max Angioni si è ritagliato, nel corso del tempo, uno spazio molto importante nel mondo dello spettacolo grazie alla sua fortunata esperienza a Italia’s Got Talent, dove si è messo in evidenza con un monologo molto apprezzato dai giudici che lo hanno promosso con quattro sì e la seconda posizione nella puntata finale.

Max Angioni a Lol 2 Chi ride è fuori tra ironia e autorionia

Con il monologo a Italia’s Got Talent, Max Angioni ha riscosso consensi totali. Ed è grazie alla sua creatività, stimolata soprattutto durante la quarantena, che ha ottenuto l’attenzione della produzione di Lol 2 per la nuova edizione. “Non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio…Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar”, ha raccontato in un’intervista di qualche mese fa.

Sui social si definisce simpaticamente “Stand-up comedian, comico, cabarettista, tante parole per una sola realtà: precario”. Caratteristiche con cui promette di far divertire i suoi fan di sempre anche a Lol Chi ride è fuori 2.



