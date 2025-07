Il percorso nel mondo della comicità ha cambiato la vita di Max Angioni, che ha sempre ammesso come il saper far ridere gli abbia cambiato (e forse salvato) la vita. Al Corriere della Sera, nel corso di un’intervista a cuore aperto, il comico ha rivelato: “Da piccolo la comicità ha aiutato a definirmi, anche a scuola quando non ero propriamente il figo della classe”. La capacità di saper far ridere gli altri lo ha fatto emergere, cambiandone la prospettiva da parte degli altri. “Bullizzato in senso classico non lo sono stato, anche se due volte le ho prese” ha spiegato Max Angioni. Dunque, fin da bambino è stato chiaro che la comicità sarebbe stata la sua strada, il suo destino. Anche per questo l’attore ha avuto sempre le idee molto chiare, dedicandosi a questo fin da giovanissimo.

Sanremo 2026, cambia tutto: i big rinunciano ai tormentoni estivi/ "Impegnati in capolavori assoluti"

La prima forma d’arte alla quale Max Angioni si è dedicato, fin da bambino, è stato il teatro. È successo nel suo quartiere, Sagnino, a Como: all’oratorio, infatti, l’attore si dedicava alle feste per i bambini e faceva ridere i presenti. Poi, è arrivata l’accademia nella vicina Milano, dove si è formato come attore, dedicandosi sempre più alla sua grande passione. Poi, negli anni, è arrivata anche la tv, ma di mezzo ci sono stati i social: con gli sketch su YouTube, Max Angioni ha cominciato a far ridere, tanto da ricevere l’attenzione dei programmi televisivi.

Ascolti Tv 14 luglio 2025: trionfo de La Ruota della Fortuna/ Striscia la Notizia sempre più a rischio

Max Angioni, chi è: l’attenzione della tv e i programmi

L’esordio in tv per Max Angioni è arrivato nel 2018, con la trasmissione “Zelig time” su Zelig Tv. Poi il trasferimento a “Colorado”, con l’edizione annullata per Covid, e dopo ancora “Italia’s got talent” come concorrente, dove Max ha ottenuto il secondo posto. Tornato nel 2021 a “Zelig”, questa volta nell’edizione principale, è diventato fisso nel cast. Dal 2023 è diventato anche conduttore de “Le Iene”.