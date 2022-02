Max Angioni, chi è/ “Le Iene? Una bellissima sorpresa entrare in un programma così”

Max Angioni da Zelig a Le Iene Show. Proprio così il cabarettista, rivelazione nella reunion di Zelig dello scorso novembre, approda in prima serata su Italia 1 come volto nuovo delle Iene. Il comico è chiamato a “sostituire” la quota comica della Gialappa’s Band con Eleazaro Rossi. Il duo comico, infatti, sarà chiamato a commentare i servizi che andranno in onda, ma anche quello che accadrà in studio fra i nuovi conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Il cabarettista sta vivendo un periodo davvero magico: dopo il grande successo a Zelig, Max è tra i protagonisti della seconda stagione di “LOL 2” in arrivo su Amazon Prime.

Joe Bastianich/ "Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento"

La prima novità però è il programma Le Iene Show. “Devo ancora rendermene conto, per me è stata una bellissima sorpresa ricevere la possibilità di entrare a far parte di un programma così importante” – ha raccontato Max – Non vedo l’ora di cominciare e d’indossare questa divisa mitica”. A fargli eco il collega Eleazaro: “sono molto felice di entrare a far parte di un programma che guardavo fin da ragazzo. Giustamente il duro lavoro e la fatica alla fine pagano sempre, a differenza di Max Angioni e le sue amicizie potenti, io devo dire grazie solamente a me stesso!”.

Joe Bastianich: chi è la moglie Deanna e i figli Ethan, Miles e Olivia/ "Lei è una donna generosa"

Max Angioni, chi è il comico di Zelig e Le Iene

Ma chi è davvero Max Angioni, il comico esploso sul palcoscenico di Zelig tra i protagonisti della nuova edizione de Le Iene? Il comico e cabarettista è letteralmente scoppiato per il personaggio di Kevin Scannamanna, un ragazzo che partecipa a diversi talent show senza però avere particolare talento. In realtà la sua carriera è iniziata ancora prima quando ha deciso di partecipare al talent show “Italia’s Got Talent” portando un pezzo su Gesù.

La consacrazione è arrivata durante l’ultima edizione di Zelig condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. In questa occasione Max ha interpretato il personaggio di Kevin Scannamanna conquistando davvero tutti!

Thais Souza Wiggers e Julia, ex e figlia Teo Mammucari/ "Una storia bellissima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA