Max Angioni è fidanzato?/ Massima riservatezza su vita privata ma…

Chi è la fidanzata di Max Angioni? Tutto tace sulla vita sentimentale del comico

Max Angioni è fidanzato? L’interrogativo assilla gli appassionati di gossip, che non hanno risposta sulla situazione sentimentale del giovanissimo comico scuola Zelig. Soprattutto da quando è in tv, ci si chiede se nella sua vita ci sia una persona o meno, ma tutto tace sotto questo fronte, dato che Max Angioni è gelosissimo della propria privacy. Di lui e della sua quotidianità, non a caso, si sa davvero pochissimo. Tuttavia, sui social e non solo, il pubblico è sempre molto attento e cerca di carpire qualche indizio o informazioni sulla vita privata del comico.

Dalle ultime indiscrezioni, pare che Max Angioni sia single, semplicemente perché sul web non compare alcuna foto di una ragazza o di una donna che possa sembrare la sua compagna. Va altresì detto, però, che molti artisti utilizzano i propri canali social per divulgare contenuti esclusivamente inerenti al lavoro. Sarà anche il caso di Max Angioni?

Max Angioni, un inizio di carriera promettente

Per quanto concerne la carriera di Max Angioni, ricordiamo che si è fatto strada a Zelig, ma ha anche ottenuto ulteriore slancio nella seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori. Il comico ha partecipato a Italia’s Got Talent nel 2021 e in quell’occasione si era piazzato al secondo posto in classifica, subito doopo il mago Stefano Bronzato. Nel 2022 si è fatto spazio nel cast de Le Iene, per poi proseguire la sua avventura Lol 2, assieme a tanti altri colleghi del mondo dell’intrattenimento.

Per Max la passione per il teatro e la comicità è iniziata fin da piccolo; non a caso ha cominciato a muovere i primi passi quando era ancora un ragazzino, studiando nella scuola teatrale della sua città per poi frequentare l’Accademia del comico di Milano. Successivamente il grande approdo in tv.

