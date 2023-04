Max Angioni e Mariasole Pollio nuovi conduttori di LOVE.MI/ Il concerto di Fedez

Max Angioni e Mariasole Pollio, il duo inedito al timone dell’evento gratuito LOVE.MI

Ripetere un’esperienza dopo aver riscosso grande successo a volte è quasi un dovere, ma senza accezione negativa. E’ infatti più che ufficiale la seconda edizione di LOVE.MI l’evento musicale completamente gratuito e a scopo benefico organizzato da Fedez che avrà luogo nuovamente a Milano in Piazza Duomo. La data è fissata al 27 giugno – come annunciato dal rapper sui social alcune settimane fa – ma non è ancora del tutto definita la line up completa degli artisti che prenderanno parte all’evento.

Se il cast di artisti che si uniranno a LOVE.MI non è ancora del tutto definito, diverso è il caso per quanto riguarda i conduttori dell’evento benefico arrivato alla sua seconda edizione. Il concerto gratuito organizzato da Fedez – come riportato da The Pipol Tv – vedrà infatti sul palco ad intrattenere il pubblico una coppia inedita: Max Angioni e Mariasole Pollio. Entrambi già noti agli appassionati di Tv; il primo si è ormai imposto come volto fisso de Le Iene. La seconda invece ha già avuto modo di cimentarsi con il mondo della musica offrendo il proprio contributo nel backstage di Battiti Live.

Max Angioni e Mariasole Pollio presentano LOVE.MI: lo scopo benefico dell’iniziativa

Per Max Angioni e Mariasole Pollio , stando a quanto riportato da The Pipol Tv – sarà dunque un’importante opportunità e vetrina dopo il successo che già condividono dal punto di vista televisivo. Ad arricchire il valore della seconda edizione di LOVE.MI – concerto gratuito organizzato da Fedez – è senza dubbio lo scopo benefico dell’evento. Gli artisti che prenderanno parte all’iniziativa avranno infatti l’obiettivo comune di aiutare il rapper per la raccolta fondi in favore della Fondazione Fedez E.T.S.

La Fondazione Fedez E.T.S. nasce lo scorso anno ed ha come prerogativa diverse iniziative a scopo benefico per le popolazioni in difficoltà. Nello specifico, il rapper ha avuto modo di supportare i soldati ucraini con l’invio di un automezzo isotermico utile per contenere medicinali di diversa matrice. Per quanto riguarda la seconda edizione di LOVE.MI – con Max Angioini e Mariasole Pollio alla conduzione – prossimamente sarà comunicato il progetto effettivo per la raccolta fondi che farà da sfondo al grande evento musicale ideato da Fedez e che avrà luogo in Piazza Duomo a Milano il prossimo 27 giugno.











