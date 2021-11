Max Angioni/ Lo Stand-up comedian “precario” da Italia’s Got Talent a Zelig

Max Angioni è tra i nuovi comici protagonisti di Zelig, lo show comico di grande successo condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5. Una gran bella occasione per il comico che sui social si descrive così: “stand-up comedian, comico, cabarettista, tante parole per una sola realtà: precario” che sul palcoscenico di Zelig ha portato il personaggio di Kevin Scannamanna, aspirante concorrente di talent show. Un personaggio che ricorda molto della sua vita, visto che Angioni è diventato popolare negli ultimi anni proprio grazie alla tv. Il comico, infatti, ha preso parte a diversi programmi e show televisivi di successo tra cui “Lui è peggio di me” di Giorgio Panariello e Marco Giallini, ma anche Italia’s Got Talent.

Proprio nel talent show di successo è stato uno dei protagonisti indiscussi arrivando alla fase finale e classificandosi al secondo posto. Il suo monologo, una lettura ironica e divertente del Vangelo e dei miracoli di Gesù, ha conquistato critica e pubblico. Uno sketch che è nato così: “durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio. Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar”.

Max Angioni, chi è il comico di Zelig

Max Angioni da Italia’s Got Talent al grande pubblico di Zelig. Dopo il grandissimo successo riscontrato nel popolare talent show di Sky, il cabarettista è approdato in prima serata su Canale 5 come comico di Zelig. Sul palcoscenico ha portato un nuovissimo personaggio che ha fatto tanto divertire il pubblico. Si tratta di Kevin Scannamanna, un personaggio originale e fuori dalle righe che ha tanto divertito sia i conduttori che il pubblico. Kevin Scannamanna ha 25enne e ha una visione tutta sua della vita e del mondo.

Nato a Como, Max ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando in teatro. Dopo aver studiato presso la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto, il 31 ha poi studiato presso l’Accademia del Comico di Milano. Una volta terminati gli studi ha debuttato nel 2018 sul palcoscenico di Zelig per poi farci ritorno nel 2018 con diversi personaggi: Il trono di Spade e Star Wars. Ma non finisce qui, visto che Angioni è tra i concorrenti della seconda edizione di LOL – Chi ride è Fuori su Prime Amazon Video.

