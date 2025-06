Max Biaggi compie 54 anni, chi è? La carriera come motociclista e il suo lavoro oggi: tutto sul celebre campione italiano.

Talentuosissimo motociclista passato alla storia per le sue vittorie, Max Biaggi compie oggi 54 anni. Nel 2012 era arrivata la notizia del suo clamoroso ritiro, ma non ha mai smesso di essere una vera e propria leggenda capace di lasciare gli spettatori a bocca aperta. Oggi, Max Biaggi continua con lo sport: è diventato un maestro di sci abbandonando le due ruote e dandosi ad un altro sport adrenalinico. Nato nel 1971 a Roma, Massimiliano Biaggi ha un’infanzia piuttosto turbolenta.

Anna Falchi e Max Biaggi, perché si sono lasciati?/ La rivelazione spiazzante: "Volevo di più e poi..."

Sua madre Olga se ne va di casa quando lui era ancora un bambino, e da quel momento il loro rapporto si è incrinato fino alla nascita della figlia del campione, quando ha pensato di darle una seconda chance per fare la nonna. Da piccolo cresce insieme a Pietro, suo padre, che per lavoro gestisce un negozio sportivo dove vende tute. Un grande aiuto lo ha dato zio Valerio, uomo al quale Max Biaggi è estremamente legato: lui diventa un secondo genitore ed è il primo che gli regala una moto da corsa e lo porta a diventare il campione che è oggi.

Perché Eleonora Pedron e Max Biaggi si sono lasciati?/ La verità: "Tra di noi troppe tensioni"

Max Biaggi, l’incidente in moto, l’elisoccorso e tutti gli amori della sua vita

“Il Corsaro“, soprannome di Max Biaggi, diventa in breve tempo un pirata delle ruote, con il suo stile incisivo e a tratti aggressivo. A giugno 2017 vive uno dei momenti più duri della sua vita, un incidente importante che lo porta a fratturarsi diverse costole. Guadagna anche un trauma toracico e viene prelevato a Latina da un elisoccorso che lo porta diretto all’ospedale San Camillo di Roma. Qui, sente una notizia che lo sconvolge: il medico aveva detto che Max Biaggi aveva solo il 20% di possibilità di sopravvivenza.

Max Biaggi e l'amore con Eleonora Pedron: "Metà del mio cuore è suo"/ "Ci sentiamo tutti i giorni"

Oggi Max Biaggi ha recuperato alla grande ed è tornato a fare il suo lavoro con grande determinazione. Il motociclista non è solo un campione sulla pista, ma anche in amore! Tra le storie da copertina ricordiamo quella con Anna Falchi, Naomi Campbell e la bellissima Claudia Schiffer. Oggi, però. è fidanzato con Francesca Semenza, attrice e modella che però non gli ha tolto l’etichetta di tombeur de femmes.