Max Biaggi e Araba Dell’Utri stanno insieme?/ Cena romantica a lume di candela

Max Biaggi ha trovato l’amore? Lo sportivo è stato paparazzato in dolce compagnia tra le pagine dell’ultimo numero di Diva e Donna attualmente in edicola. Il campione di motociclismo è stato beccato dai fotografi del settimanale mentre si trovava nella Capitale in compagnia di Araba Dell’Utri, attrice e nipote del famoso Marcello Dell’Utri. La coppia è stata sorpresa durante quella che sembra, a tutti gli effetti, una cena romantica a lume di candela, a base di pesce. Secondo ciò che rivela il magazine, i due si sarebbero poi rifugiati in un albergo di Roma. Araba Dell’Utri è nata il 23 marzo 1985 e ha 14 anni in meno di Biaggi, suo padre è Alberto dell’Utri, il fratello gemello di Marcello, ex senatore e deputato, già dirigente di Publitalia che è stato storico braccio destro di Silvio Berlusconi e con lui ha fondato Forza Italia, per poi essere implicato in pesanti imprevisti giudiziari (è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa).

La madre di Araba Dell’Utri è Maria Pia La Malfa. Lontana dalla politica, la Dell’Utri ha recitato nell’horror “La terza madre” diretto da Dario Argento, in “Matrimonio alle Bahamas” e “Natale a 4 zampe” accanto a Massimo Boldi e in un piccolo ruolo in “To Rome with Love” di Woody Allen. Pare che in passato abbia avuto dei flirt con Danny Quinn (figlio di Anthony) e con l’attore Hayden Christensen, l’Anakin Skywalker di “Star Wars”. Max Biaggi ha avuto una lunga relazione d’amore durata 12 anni con Eleonora Pedron, ex Miss Italia oggi fidanzata con l’attore Fabio Troiano. I due sono in ottimi rapporti anche per merito dei due figli che hanno avuto insieme: Ines Angelica e Leon Alexandre. Successivamente l’ex pilota si è fidanzato con Bianca Atzei. I due si sono lasciati poco dopo l’incidente di lui, nel 2017.

