Max Biaggi e Francesca Semenza fidanzati?/ Bacio pubblico e notte a casa di lui…

Max Biaggi nuovamente innamorato? Il settimanale Chi, nelle Chicche del numero in edicola dal 28 ottobre, pubblica le foto del pilota in compagnia della modella Francesca Semenza. La coppia è stata pizzicata a Milano mentre si trovata all’interno di un bar. Complici e molto affiatati, Biaggi e la Semenza si sono scambiati un bacio passionale. La loro serata, poi, come svela il magazine diretto da Alfonso Signorini, si sarebbe conclusa a casa di Biaggi. Lei è stata pizzicata con una borsa per restare, probabilmente, a casa di lui. Secondo Chi, poi, la Semenza sarebbe andata via il giorno successivo. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Signorini, la coppia appare molto complice: tra Max e Francesca, dunque, è scoppiato l’amore?

MAX BIAGGI E FRANCESCA SEMENZA, AMORE UFFICIALE?

Max Biaggi e Francesca Semenza usciranno presto alla scoperto come coppia ufficiale? Chiusa la storia con Bianca Atzei, il pilota sembrerebbe aver ritrovato la voglia d’amare accanto alla splendida modella con il sogno della recitazione. La foto del bacio pubblicata da Chi sembrerebbe la prova dell’inizio di una vera e propria storia d’amore. Per il momento, dai profili social di entrambi, non arriva nessuna conferma. La probabile nuova coppia del mondo dello show business continuerà a proteggere il rapporto o uscirà presto allo scoperto? Per il momento, Biaggi continua a mostrarsi sui social solo o in compagnia dei figli nati dalla storia con Eleonora Pedron. Arriverà presto la prima foto ufficiale con Francesca Semenza? Ai posteri l’ardua sentenza.



