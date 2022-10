Max Biaggi, ex fidanzato Bianca Atzei/ Perchè si sono lasciati? Dopo l’incidente ha cambiato le sue priorità

Max Biaggi e Bianca Atzei: perchè si sono lasciati?

Max Biaggi è l’ex fidanzato di Bianca Atzei. Ma come mai è finita tra loro due? Un grande amore quello tra la cantante e il pilota motociclistico che improvvisamente è terminato. Il motivo? Tutto è iniziato dopo il terribile incidente che ha convolto il campione in cui ha rischiato di perdere la vita. Proprio Biaggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha dichiarato: “sono stato molto fortunato. Solo il 20% delle persone con i miei stessi danni sopravvive. Avevo danni ai polmoni, ho subito diversi interventi. Durante quei momenti ho avuto con me le persone più importanti: i miei genitori, i miei figli e i miei migliori amici”. Il rischio di morire ha visto costretto il campione a fare una scelta importante decidendo come e a chi dedicare il suo tempo. ”

“Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo” ha detto Max pronunciando delle parole che per molti erano indirizzate anche alla ex compagna Bianca Atzei.

Bianca Atzei commenta le parole dell’ex Max Biaggi

Le affermazioni di Max Biaggi non sono state particolarmente carine nei confronti della ex compagna Bianca Atzei. La cantante ha reagito molto male alle sue parole lasciandosi andare a delle dichiarazioni ben precise dalle pagine del settimanale Chi: “non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”. La fine della storia d’amore con il pilota motociclistico è stato davvero un brutto sogno, visto che la Atzei è stata lasciata da un giorno all’altro.

Il campione dopo l’incidente ha deciso di riprendere in mano la sua vita e dedicarsi alla sua famiglia e ai figli Angelica e Leon Alexander nati dal matrimonio con Eleonora Pedron. Nonostante tutto la Atzei, dalle pagine di Diva e Donna, ha detto: “rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto. So qual che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l’amore grande, importante, si vive una volta sola”.











