Max Biaggi, Ines e Leon, ex e figli Eleonora Pedron/ “Quando ci siamo conosciuti…”

Max Biaggi è stato un grande amore di Eleonora Pedron, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. L’ex pilota ed Eleonora Pedron hanno vissuto un amore importante coronato con la nascita di due splendidi bambini, Ines e Leon a cui dedicano tutto il loro tempo. Nonostante la fine della relazione, i due ex sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto dando così ai bambini serenità e felicità. Ma come è nata la storia tra i due? A raccontarlo, recentemente, è stata la Pedron in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del libro “L’ho fatto per te”.

“Quando ho conosciuto Max lui viveva già a Monaco e per me in quel momento qualsiasi posto andava bene, purché non fosse il mio paese. Poi quando ci siamo lasciati ho preferito dare a Inés e Leon un po’ di stabilità almeno in quello, senza fargli cambiare scuola o amici: loro sono nati a Monte Carlo. Con il padre ho un buon rapporto ed è importante, ma non posso dire che i bambini non abbiano sofferto: io ricordo tutto quello che è successo in casa dopo la morte di Nives (la sorella maggiore della Pedron scomparsa a 14 anni in un tragico incidente ndr), e avevo 9 anni”.

Max Biaggi, Ines e Leon: “Quando sono nati…”

Con l’amore di Max Biaggi, Eleonora Pedron ha ricevuto i doni più importanti della sua vita ovvero i figli Ines e Leon. “Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza”, ha raccontato la Pedron al Corriere della Sera.

Dopo aver affrontato due terribili dolori con la morte della sorella maggiore e del padre, la nascita dei figli ha restituito forza e speranza alla Pedron. Dopo la fine della storia, Biaggi e Pedron sono due genitori sereni che, insieme, crescono i figli in sintonia.

