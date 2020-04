MAX BIAGGI/ “Nei momenti difficili bisogna tirare fuori il meglio” (Domenica In)

Max Biaggi è stato duramente colpito dalla notizia che Andrea Iannone è stato squalificato dopo aver fallito il test antidoping nel 2019. “Andrea non mollare”, ha scritto sui social negli ultimi giorni, “in questi momenti difficili occorre tirare fuori il meglio di sè. Sono sicuro che tornerai presto in sella”. Il collega ha subito risposto con un commento, ringraziandolo per le belle parole spese. Biaggi ha detto qualcosa di più a Sky Sport, commentando la condanna a 18 mesi di esclusione per Iannone. “Per qualsiasi atleta che riceve una sentenza del genere non è solo spiacevole ma è demotivante“, ha sottolineato, “ti butta giù, ti toglie la voglia di fare tutto”. Difficile per il testimonial Aprilia immaginarsi nei panni di Andrea, anche se si augura che possa superarlo al meglio. In merito all’assunzione di steroidi, Biaggi ha invece evidenziato: “C’è la consapevolezza che non è stata intenzionale però è stato punito. Mi sembra un controsenso, non una cosa chiara. È stato assolto virtualmente, però condannato praticamente”. Oggi, 5 aprile 2020, Max Biaggi sarà invece ospite in collegamento nella nuova puntata di Domenica In. Nei giorni scorsi ha pubblicato una foto per condividere con i fan un momento della sua quotidianità, mentre si trovava al volante della sua auto. “Montecarlo praticamente deserta è un buon segnale”, scrive, “p.s. Io uscito per fare spesa”. Un ammiratore però gli ha fatto notare che la direzione presa era quella sbagliata, ma il campione ha subito risposto: “no per il piccolo market è la strada giusta”. Clicca qui per guardare il video di Max Biaggi.

MAX BIAGGI “VALENTINO ROSSI? UN ALTRO ANNO E’ POSSIBILE”

Max Biaggi rimane con il punto interrogativo pensando al futuro di Valentino Rossi. Nei giorni scorsi, l’ex centauro ha rivelato il proprio pensiero in merito alla possibilità che il collega possa rimandare oppure no. “Pensare a un anno in più è possibile”, ha detto a Sky Sport, “per me sarebbero troppi ma c’è chi molto più giovane di lui ha smesso. Vedi Lorenzo o Stoner, dunque tutto è possibile. Certo più vai avanti e tutto è più complicato”. Per quanto riguarda la quarantena in casa, Biaggi ha trovato il modo per intrattenere i fan: come tanti volti noti dello spettacolo e dello sport, si sta dedicando a Instagram. In una diretta con Lorenzo Savadori, sono emersi alcuni dettagli che riguardano non solo la reclusione di quest’ultimo, ma anche di come il Corsaro stia vivendo questo periodo. “Stavo pensando un giorno di organizzare una scuola di uno o due giorni”, ha rivelato, “una Racing School per giovani o adulti, che abbiano già un minimo di esperienza. Una cosa professionale, dove portare la mia esperienza ma poi anche quella di uno, due, massimo tre persone che mi diano una mano”. Così ne ha approfittato per riferire a Savadori di aver pensato proprio a lui per questo progetto futuro. “Non deve essere solo in moto come le altre Racing School”, ha precisato ancora, “ma voglio dargli quel qualcosa in più che non deve essere solo la mia persona, ma la presenza dei piloti, della MotoGP, della Superbike, dei collaudatori”.



