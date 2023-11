Max Biaggi: “Non proverò più le emozioni vissute con Eleonora Pedron”/ “Rossi? Nessun rammarico, però…”

Max Biaggi e il rapporto “amichevole” con Valentino Rossi: “Non si può parlare di amicizia…”

Lo sport italiano può vantare diverse eccellenze nei settori più disparati; guardando al motociclismo, indubbio è il ruolo cardine di Max Biaggi. Sei volte campione del mondo, esempio di professionalità e dedizione e soprattutto innamorato della sua famiglia con particolare riferimento ai figli, Ines e Leone. Intervistato dal Corriere della Sera – come riporta Today – il campione ha commentato diversi aspetti tra vita privata e professione, aggiungendo curiosi aneddoti.

“Valentino Rossi? Ci salutiamo… Non si può parlare di amicizia, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un incidente e fui ricoverato a lungo in ospedale; ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità”. Queste le parole di Max Biaggi rilasciate al quotidiano in riferimento all’amicizia mai decollata con il collega Valentino Rossi. A proposito del tema affettivo, il portale riporta come il campione abbia raccontato con particolare commozione la sua forte amicizia con il compianto Fabrizio Frizzi. “Ce l’ho sempre in mente, lui era davvero speciale. Umanamente intendo, credo che il Signore lo abbia mandato in terra per fare del bene; finito il compito se n’è andato, ma lui è sempre con me”.

Max Biaggi, ancora single dopo il divorzio da Eleonora Pedron: “Sto bene così…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – riportata da Today – Max Biaggi si è pronunciato anche a proposito della sua quotidianità a Monte Carlo, dove vive da ben 34 anni, condivisa con i figli Ines e Leon e la sua ex moglie Eleonora Pedron. “Siamo sereni e stiamo bene… I miei figli studiano, crescono bene, hanno le loro amicizie e non ho mai pensato di togliere loro quello che sono riuscito a dargli, viviamo tutti insieme nel giro di 500 metri di distanza”.

Dopo il matrimonio naufragato con Eleonora Pedron nel 2015, Max Biaggi continua ad essere single e, a tal proposito, ha raccontato: “Sto bene così; le regalo una perla della mia vita: sto da solo per scelta, il 50% del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella dal punto di vista sentimentale l’ho già vissuta. Non credo che avrò più altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni…”. Il campione di motociclismo ha poi concluso: “Ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA