Max Biaggi, nuova fidanzata: chi è?/ Francesca Semenza: modella, attrice e…

Max Biaggi ha una nuova fidanzata e si chiama Francesca Semenza. La notizia non è proprio nuova ma, ora, è più che ufficiale. Il gossip, infatti, tempo fa, dopo la fine della storia con Bianca Atzei e lunghi anni di singletudine, aveva intercettato un romantico messaggio social del campione italiano. L’ex pilota, in quell’occasione, faceva gli auguri di compleanno a una bellissima donna, pubblicando, per la prima volta, una tenera foto di coppia con Francesca. Entrambi, però, avevano deciso di non dare seguito alle attenzioni dei media, preferendo aspettare che la notizia entrasse nell’oblio.

I due, in effetti, fanno coppia ormai da anni, ma la consacrazione del loro rapporto è arrivata solo ora, quando si sono presentati insieme al Mugello. Un’occasione importante, visto che il campione 50enne è stato premiato come leggenda della MotoGP. E, per ricevere un riconoscimento tanto prestigioso, Max Biaggi ha voluto al suo fianco la bella 29enne bergamasca. A rendere ancor più ufficiale il tutto, il fatto che fossero presenti anche i rispettivi figli.

MAX BIAGGI E LA SUA NUOVA FIDANZATA FRANCESCA SEMENZA: CHI È?

Dopo la lunga storia d’amore con Eleonora Pedron (dalla quale ha avuto due figli: Ines e Leon) e la sopra menzionata relazione con Bianca Atzei, finita improvvisamente nel 2017, Max Biaggi sembrava, sentimentalmente parlando, non volersi più rimettere in pista. Certo, ci sono state alcune frequentazioni, ma, almeno per quanto è dato sapere, nulla di serio. Ora, però, sembra proprio che Biaggi, in Francesca Semenza, abbia trovato la sua anima gemella. La storia, come già accennato, va avanti da tempo, ma i due hanno preferito viverla nella privacy più totale. Ora i tempi sembrano finalmente maturi.

Francesca è una modella, attrice di film e fiction, protagonista di spot e video musicali. Nonostante la giovane età, è già mamma di un bimbo che si chiama Leon, esattamente come uno dei figli del centauro. Un’affascinante donna di carattere, che ha fatto ripartire in quarta Max Biaggi, il quale, ben felicemente, ha accettato di sbandare sulle dolci curve dell’amore!











