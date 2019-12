Max Brigante/ Amiga, nuovo singolo per far ballare la piazza del Capodanno in musica

Max Brigante è tra i protagonisti del Capodanno in Musica, l’evento televisivo condotto da Federica Panicucci nella splendida cornice di Piazza Libertà a Bari. Il conduttore di Radio 105 sarà sul palco subito dopo la mezzanotte con un imperdibile dj set e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B. Dopo il grandissimo successo di “Rumba” ft. Didy, premiato anche come il Miglior Brano Latin Pop durante i Latin Music Awards 2016, ha infranto i 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, il DJ e conduttore radiofonico è tornato nelle radio con il nuovo singolo “Amiga” cantato con la ballerina e cantante dominicana Didy e la partecipazione di La Montra. In occasione del lancio del nuovo singolo il conduttore – cantante si è raccontato ai microfoni di Latin Music Official raccontando il suo amore per la musica latina: “la cosa che mi ha colpito di più di questo genere è sicuramente la parte ritmica, parte che utilizzano abitualmente nelle mie serate. Successivamente, grazie a diversi viaggi che ho fatto negli anni in America Latina, ho capito ancora di più la profondità e l’importanza di questo genere musicale”.

Max Brigante: “il Reggaeton è il mio genere preferito”

Parlando poi di generi preferiti, Max Brigante chiamato a scegliere tra bachata, reggaeton o merengue non ha alcun dubbio: “sicuramente il Reggaeton, perché è quello che conosco meglio e quello con cui ho più confidenza, suonandolo molto durante le mie serate. Non posso dire la stessa cosa di altri generi del mondo latino. Mi piacciono, li ascolto ma quando li suono mi sento un po’ come “un turista”. La musica latina è diventata quasi una compagna di vita per il dj e conduttore che tra i suoi artisti preferiti in assoluto menziona J Balvin: “l’ho conosciuto a San Remo due anni fa è ed un ragazzo straordinario con il quale sono in contatto tutt’oggi. Ha portato una nuova area nel suo genere, ha voglia di portare la sua musica nel mondo e sono molto felice di supportare la sua musica in Italia”.

Max Brigante: il successo di Rumba e il nuovo singolo Amiga

Non solo conduttore radiofonico e Dj, ma anche cantante con il successo di Rumba, un brano diventato virale e condiviso e cantato da tantissimi amici e colleghi vip. “Rumba è ancora oggi una bellissima ed inaspettata emozione. Sono sempre molto impegnato tra radio e club ma da sempre, nei miei ritagli di tempo, cerco di andare in studio per fare musica per me o per altri artisti” ha dichiarato Max Brigante ai microfoni di Latin Music Official rivelando: “è nata esattamente come un gioco”. Da Rumba ad Amiga il passo è stato breve: “nasce esattamente con le stesse basi di Rumba. Siamo andati in studio e abbiamo fatto una serie di prove e divertendoci abbiamo tirato fuori un bel pezzo. Lo sto già da tempo sperimentato nei club e nei miei set e vedo che funziona, la risposta del pubblico è molto positiva.. spero che faccia divertire un po’ di gente anche quest’estate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA