Figli Barbara Bouchet, chi sono Max e Alessandro Borghese

Dalla longeva storia d’amore tra Barbara Bouchet e Luigi Borghese sono nati due figli, Max e Alessandro Borghese. I due sono stati sposati dal 1974 al 2006 circa, un amore durato 35 anni e che ha dato frutti importanti. Un legame indissolubile, che si è spezzato in realtà solo con la morte di Luigi Borghese, sopraggiunta nel 2007 dopo la battaglia con la leucemia: “L’ho curato in tutte le sue malattie e gli sono rimasta vicino fino alla fine. E questo anche se ci siamo separati e non vivevamo più insieme” le parole dell’attrice che è tornata così a parlare del suo legame con l’ex e compianto marito.

Dei figli di Barbara Bouchet, Alessandro Borghese è sicuramente quello più noto, essendo un rinomato volto televisivo da ormai molti anni, con programmi come Celebrity chef, ma anche 4 Ristoranti, altro format di grande successo per il noto cuoco.

Max e Alessandro Borghese, la rivelazione sui genitori: “Presenti, ma spesso ci toccavano le tate”

Il rapporto tra Max e Alessandro Borghese con i loro genitori è stato molto importante, ma allo stesso tempo Barbara Bouchet e Luigi Borghese hanno deciso di concedersi in più occasioni viaggi ed esperienza in solitaria, lasciando i figli a casa.

E lo stesso Alessandro Borghese ha raccontato in una vecchia intervista rilasciata in quel di Verissimo: “E’ sempre stata presente ma sono stato anche lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa” ha rivelato il noto cuoco e imprenditore nel programma condotto da Silvia Toffanin. Riguardo invece alla passione per la cucina che Alessandro Borghese ha sviluppato negli anni, la madre Barbara Bouchet ha scherzato, ammettendo di non aver mai visto il figlio ai fornelli tra le mura domestiche. La passione di Borghese è però sbocciata quando si è imbarcato su una nave da crociera.

