Max e Le Iene commossi per Nadia Toffa/ Video “Mi aveva convinto che sarebbe guarita”

Anche la “famiglia” delle Iene ha voluto ricordare Nadia Toffa durante i suoi funerali. Anche in rappresentanza del programma ha parlato l’autore Max dall’altare. Lo ha fatto dopo l’intervento della nipote della giornalista, Alice. «Mi aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa». Anche perché la conduttrice tv riusciva sempre a convincere tutti. «Mi guardavo intorno, lei unisce, stare con lei era semplice». E quindi ha parlato di lei, sottolineando il fatto che «dava tutto completamente, aveva questo modo di parlare e dava per scontato che tu avresti fatto questa cosa con lei». Poi Max si è rivolto direttamente a lei, convinto che lo stesse ascoltando. «Voglio dirle una cosa, perché so che mi sta guardando: hai unito gli amici, i tuoi colleghi, la tua famiglia, la tua famiglia delle Iene». È grande il dolore: «Senza di te niente sarà più come prima, ma ci penseremo da domani. Era magica e la saluto, ciao».

NADIA TOFFA, IL RICORDO DI MAX E IL SALUTO DE LE IENE CON UN VIDEO

Mentre erano in corso i funerali di Nadia Toffa nel Duomo di Brescia, le pagine ufficiali social delle Iene hanno condiviso un video molto toccante della loro giornalista e amica scomparsa. Si vede Nadia Toffa mentre danza sulla spiaggia, su una base musicale lenta e malinconica. È “A hot day” di Loop Scava. Era un giorno caldo quello che si vede nel video, forse un giorno d’estate, come quello in cui Nadia Toffa è morta lasciando tanta tristezza qui sulla Terra. Questo è un altro modo con cui il programma ha voluto ricordarla e salutarla. È come se l’anima di Nadia Toffa ora continui a danzare. In spiaggia al tramonto, si vede un’ombra in controluce, sensuale e delicata. La si riconosce dal taglio di capelli che l’ha resa sempre unica. Il post è accompagnato solo da un «ciao», ma quel che conta è il suo ricordo, eterno per tutti. Il messaggio è che Nadia se ne è andata, ma la sua anima vive e danza con noi.

