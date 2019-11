Max Felicitas/ “Sogno sess* con la Del Santo e la Di Pietro” (Live Non è la D’Urso)

MAX FELICITAS: LA NUOVA STELLA DEL PORNO E IL SUO “SOGNO PROIBITO”

Max Felicitas oggi ospite di Live – Non è la D’Urso: l’attore di film porno tornerà su una sua recente dichiarazione che coinvolge Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. 27enne di Udine, il divo dell’hard è attivo anche in altri campi, basti pensare che ha prodotto tre brani inediti, ma i media nazionali hanno parlato di lui per un altro motivo: il suo sogno di fare sesso a tre con le due showgirl nostrane. «Mi masturbavo pensando a Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, mi piacerebbe concretizzare: è stata sempre una cosa dietro la mia fantasia. Vorrei realizzare un threesome io, Di Pietro e Del Santo: intanto ci conosciamo e poi ovvio, io non riesco a trattenermi». Barbara D’Urso incalzerà il classe 1992 sul tema e non mancheranno i siparietti hot, considerando il lato disinibito di Felicitas. Nella recente intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara, l’attore porno ha poi parlato di Maria Elena Boschi: «E’ il mio sogno erotico. Vorrei incontrarla per darle un mazzo di rose ed invitarla fuori a cena. Non ho ancora avuto l’occasione di incontrarla dal vivo. Diciamo che mi provoca delle emozioni quando la vedo. Poi averla in un film sarebbe un sogno, impossibile».

MAX FELICITAS: LA LITE CON IL “COLLEGA” ROCCO SIFFREDI

Max Felicitas non ha peli sulla lingua e non sono mancati gli attacchi al “collega” Rocco Siffredi, accusato di non amare abbastanza il suo Paese. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi vive e lavora in Ungheria, cosa che non è andata giù al 27enne: «Se ama l’Italia paghi le tasse qui, io sono il futuro, sono già quarto al mondo sul web. Secondo me dovrebbe tornare qui per pagare le tasse: uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo a livello ideologico. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia». Poi Felicitas ha parlato dei suoi guadagni nel mondo del porno: «Quanto guadagno all’anno? Attualmente sto fatturando più o meno 15.000 euro al mese. E voglio sottolineare che sono l’unico pornoattore che fattura in Italia. Io pago le tasse in Italia. Io sovranista? Io amo l’Italia quindi sono d’accordo col fatto di contribuire allo Stato, io scopando voglio aiutare l’Italia e gli italiani. Secondo me quelli che vanno all’estero, non amano l’Italia». «Penso di essere dipendente dal sesso, ma è una dipendenza positiva. Io senza il sesso non potrei stare», ha poi aggiunto Felicitas, che ha concluso: «Martina Smeraldi? Lei è una di quelle che lo fa, posso garantire, proprio perché le piace. Il 90% delle pornoattrici lo fa solo per soldi. Chi lo fa per divertimento e guadagna soldi, ha trovato il paradiso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA