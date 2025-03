Non solo risate a crepapelle e gag irriverenti, nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità c’è stato ampio spazio anche per racconti inediti su tematiche più serie. Particolare attenzione ha destato Max Felicitas, protagonista del cinema hard ma anche molto attivo nel contesto della sensibilizzazione su tematiche di grande rilevanza tra i giovani come bullismo, stalking e revenge porn. Anche lui ha vissuto un’esperienza non proprio facile da ragazzo, ai tempi del liceo: “Sono stato vittima di bullismo, un’esperienza che mi ha segnato molto… In queste situazioni ci sono due modi per reagire: o reprimi tutto oppure arrivi a fare un gesto estremo. Io ho avuto la forza di subire ma poi ho imparato a farmi scivolare addosso la cattiveria delle persone”.

Da qui nasce l’iniziativa di Max Felicitas che con una propria associazione gira le scuole d’Italia per sensibilizzare sui diversi temi legati al bullismo e non solo anche se, di recente, si è ritrovato a dover far fronte ad un rifiuto che non ha digerito: “Un’associazione mi ha impedito di andare in una scuola, io mi sono incatenato fuori perchè nel 2025 non si possono avere questi pregiudizi. Anche se faccio porno ho il diritto di parlare di questi temi!”.

Max Felicitas a Obbligo o Verità: “I miei genitori non hanno preso bene il mio lavoro…”

Proseguendo nel suo racconto a Obbligo o Verità, Max Felicitas ha raccontato anche della reazione dei genitori quando hanno scoperto della sua attività nel porno: “Non l’hanno presa bene… Lo scoprirono con un trailer di un mio video messo nella posta dove c’era scritto, da parte di un genitore della mia scuola, che non ero un buon esempio per i ragazzi della mia età”.

Qualche battuta anche sulla vita sentimentale, tema sul quale Max Felicitas – nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità – ha confessato: “Se ho una fidanzata? Mi sono lasciato da pochissimo. Il mio lavoro ti porta ovviamente delle criticità dal punto di vista sentimentale ma quando trovi una persona si tratta di qualcuno che è capace di andare oltre i pregiudizi, la mia ex mi amava per quello che sono anche se poi è finita per varie ragioni… “.

