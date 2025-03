Originario di Roma, dove è nato nel 1967, Max Gazzè ha in realtà origini siciliane: il papà è di Scicli e la mamma di Catania ma lui è sempre stato nella capitale, almeno fino a 13 anni. Max ha cominciato a studiare musica fin da bambino: prima il pianoforte, poi il basso elettrico. Si è poi trasferito a Bruxelles insieme al padre dopo la separazione dei suoi genitori e proprio lì ha cominciato ad esibirsi dal vivo con diversi gruppi, entrando a contatto con differenti stili musicali.

Tornato a Roma nel 1992, venticinquenne, Max Gazzè ha continuato a fare musica, dedicandosi alla sperimentazione nel suo studio di registrazione. Proprio in quegli anni, nei quali ha cominciato a fare musica e ad esibirsi dal vivo, ha conosciuto Niccolò Fabi e Alex Britti, collaborando soprattutto con Daniele Silvestri. Nel 1997, a Sanremo Giovani, ha esordito con “Cara Valentina”, ottenendo un importante successo.

Max Gazzè, chi è: cinque figlie e due ex

La carriera artistica lo incorona come uno dei migliori artisti in circolazione ma anche nel privato Max Gazzè ha avuto una vita ricca ed emozionante. Dalla sua ex moglie Maria Salvucci, dalla quale ha divorziato nel 2010, Max Gazzè ha avuto tre figli, Samuele, Bianca ed Emily. Il loro matrimonio è durato quindici anni e la loro relazione andava avanti già da diversi anni. Da una relazione successiva al divorzio, con Sabrina, invece, sono nati i figli Silvia e Guglielmo.

Attualmente non sappiamo se nella vita di Max Gazzè ci sia qualcuno oppure no: dopo due relazioni importanti e cinque figli, il cantante siculo-romano sarebbe single e al momento si dedicherebbe solamente alla sua musica. Max Gazzè è un papà felice con i suoi cinque figli, che ha cresciuto con amore anche se non li ha avuti sempre con lui: “Avere figli di età così distanti mi dà la possibilità di rivivere ogni volta tutte le fasi della loro crescita, è meraviglioso”.

