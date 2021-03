Max Gazzè, da cos’è travestito oggi?/ Ieri omaggio a Salvador Dalì a Sanremo 2021…

Continuano le trasformazioni di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2021. Il celebre artista è in gara insieme alla Trifluoperazina Monstery Band con il brano “Il farmacista” e sta sfoggiando dei look a dir poco “shock”. Il cantautore romano nella prima esibizione è salito sul palco travestito da Leonardo Da Vinci, mentre in questa quarta serata ha voluto omaggiare un altro grandissimo del mondo dell’arte internazionale: parliamo di Salvador Dalì.

Pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer e sceneggiatore, Salvador Dalì ha scritto pagine importanti della storia dell’arte e della cultura mondiale e le sue opere sono divenute famose in ogni parte del globo. La scelta di Max Gazzè di omaggiarlo ha scatenato il popolo del web, ecco qualche reazione: «Per me non si parla abbastanza di questa deriva geniale e sregolata del festival, specialmente da parte di Max Gazzè», «Max come Dalì, io estasiata, l’anno prossimo i 5 quadri di Gazzè, pretendo», «Gazzè genio visionario avanguardista noi siamo nel 2021 lui nel 4021».

Max Gazzè alla finale di Sanremo 2021: quale artista interpreterà?

C’è tanta curiosità sul personaggio che questa sera Max Gazzè porterà sul palco del Festival di Sanremo. Siamo arrivati alla finale e, dopo Leonardo Da Vinci e Salvador Dalì, il cantante potrebbe arrivare con i panni di un altro importante artista, probabilmente un pittore seguendo questo filo logico. Potrebbe essere Pablo Picasso o magari, con un salto nel passato, Michelangelo. La curiosità è sicuramente tanta intorno all’artista che ha imparato a stupirci con le sue esibizioni da molto prima di questo Festival di Sanremo. Non ci resta che attendere la performance che Gazzè ci ha riservato per la finale.



