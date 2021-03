Max Gazzè, “Il Farmacista”/ Dopo Salvador Dalì quale look in finale? (Sanremo 2021)

Max Gazzè è uno dei protagonisti della serata finale del Festival di Sanremo 2021. Nel corso della sua ultima apparizione il cantante non ha deluso le attese con il suo brano “Il Farmacista“: la sequela di formulazioni chimiche utili e di intrugli medici elencati da Gazzè è stato arricchita da un look a dir poco iconico. L’interprete, bastone in mano, si è presentato sul palco dell’Ariston in versione Salvador Dalì. Archiviata la Trifluoperazina Monstery Band a favore di una poltrona, Gazzè, baffetto all’insù e fiori tra i capelli portati all’indietro, ha dismesso i panni dello scienziato pazzo molto simile al mago Albus Silente dell’esordio e si è accomodato su una poltrona: seduto sopra questa ha eseguito gran parte del brano. Una performance che ha suscitato l’ilarità dello stesso Amadeus, incapace di trattenere il proprio divertimento, a maggior ragione quando Gazzè, ad esibizione conclusa, ha lasciato la scena portandosi dietro la sua poltrona.

Max Gazzè: riuscirà a scalare la classifica di Sanremo 2021?

Dopo quattro serate del Festival di Sanremo 2021, Max Gazzè si presenta alla finale di stasera in 14esima posizione. Il cantante veleggia insomma intorno a metà classifica visto che i Big in gara sono 26. Oggi, però, dopo i giudizi della giuria demoscopica, dell’orchestra e della sala stampa, la parola passa al pubblico, che attraverso il televoto potrebbe anche ribaltare gli equilibri sin qui decisi dagli altri “grandi elettori“. Sui social la critica maggiore al brano di Gazzè è quella di essersi discostato troppo poco dal suo genere di canzoni, scegliendo la strada della sicurezza a quella di un azzardo che avrebbe potuto forse allargare lo spettro del suo pubblico. I social, però, non sempre rappresentano uno spaccato fedele del pubblico sanremese: chissà allora che Gazzè non finisca per “disegnare” la sorpresa della finale del Festival. Per uno che ha interpretato Salvador Dalì non dovrebbe essere poi così complicato…



