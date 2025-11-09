Max Giusti a Verissimo: il racconto della sua famiglia, dei figli e della carriera

Max Giusti a Verissimo

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi domenica 9 novembre 2025 c’è stato anche il comico e conduttore Max Giusti: “Quaranta anni di carriera sono sempre una corsa, sono molto contento di essere qua ora. Credo di essere nel momento migliore della mia carriera, quello della consapevolezza e dell’esperienza, sono al posto giusto nel momento giusto. Io da ragazzo ero molto solo, i miei lavoravano sempre e io sono figlio unico, quindi stavo tantissimo da solo, me la raccontavo e me la suonavo.

Quando nasci nella periferia devi scegliere da che lato giocare, a un certo punto bisogna farlo. Quando capita bisogna seguire il cuore, la parte di quelli che possono specchiarsi davanti allo specchio e possono andare a dormire tranquilli. Ho visto parecchie situazioni brutte, mia mamma era una commessa e mio papà un operaio, i primissimi anni ricordo le persone che cercavano di entrare e non pagare, quando si accorgevano che mia mamma era sola e mi diceva di mettermi davanti alla porta e non far uscire nessuno”.

Max Giusti e il legame con i figli

Sui frutti della sua famiglia, l’attore e conduttore ha raccontato: “Laura Pausini mi ha detto che mia figlia non deve sprecare il talento, per fortuna è ancora distratta. Canta tutto il giorno ma non ha ancora questo sacro fuoco. Mio figlio Matteo è come se fosse il mio migliore amico, è molto intelligente. Il primo abbraccio mio padre me l’ha dato a 50 anni, non volevo fare Pechino Express, è stata un’esperienza molto dura.

Non mi scorderà mai Caterina che aveva 7 anni e mi disse di non andare via, l’ho vissuta quasi come una sconfitta professionale ma alla fine mi ha dato tantissimo, ho avuto grande successo e si è visto come sono nella vita normale. Stare un mese senza la mia famiglia è stato durissimo, ho pianto per tutto il viaggio, ho pianto per tutto il volo, non ero più padrone di me. Sono stato un mese a correre con Enzo Miccio che mi rincorreva. Tre anni prima ero vicino a un programma per Sanremo e tre anni dopo mi facevo rincorrere da Miccio” le parole di Max Giusti.

