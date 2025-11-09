Max Giusti sbarca a Mediaset con la sua intervista a Verissimo: chi è il comico, la sua carriera e vita privata

Max Giusti farà presto il suo ritorno a Mediaset, iniziando con un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin a Verissimo. Ma, andiamo a conoscere meglio il comico. Max è nato a Roma il 28 luglio 1968, nel quartiere Portuense, da padre marchigiano e madre sarda. Dopo gli studi, inizia a esibirsi nei locali romani, dove viene notato per il suo talento e umorismo Il suo debutto televisivo, poi, arriva all’inizio degli anni ’90 con programmi come Stasera mi butto e Ricomincio da due. Tuttavia, è nel 2001 che la sua carriera prende davvero il volo grazie a Stracult, il programma di culto di Rai 2 che gli dà grande visibilità.

Da lì, Giusti diventa un volto sempre più presente in TV, passando da comico a conduttore e attore. Nel 2002 entra nel cast di Quelli che il calcio, dove conquista il pubblico con imitazioni di personaggi come Valentino Rossi, Francesco Totti e Claudio Baglioni, dimostrando grande versatilità e ironia. Parallelamente si dedica anche alla recitazione, partecipando a fiction di successo come Distretto di Polizia e Raccontami, e al cinema con film come E adesso sesso e Nero bifamiliare.

Max Giusti pronto a sbarcare a Mediaset: dettagli

Successivamente, nel 2008, Max Giusti prende le redini di Affari Tuoi, storico programma di Rai 1, raggiungendo grande successo. Dopo l’esperienza come conduttore, torna al teatro con spettacoli molti seguiti, tra cui Pezzi da 90 e Boom, e diventa protagonista di nuovi format come Boss in incognito e 99 da battere. Dopo ruoli popolari nel “Gialappa’s Show” e “Che Tempo Che Fa”, Max ha poi deciso di firmare con la Mediaset, diventando volto di punta della rete.

Per quanto riguarda la vita privata, Max è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini, con la quale è diventato padre di due figli: Matteo e Caterina. In passato, poi, ha avuto una relazione di ben sette anni con Selvaggia Lucarelli, con la quale lavorava nei suoi spettacoli teatrali. Nonostante la brusca rottura, i due hanno mantenuto un rapporto sereno, rincontrandosi negli anni in trasmissioni televisive.