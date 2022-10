MAX GIUSTI, CHI È/ “Da piccolo vivevo in un quartiere che era come una baraccopoli. I miei genitori…”

Max Giusti ospite a Oggi è un altro giorno

Max Giusti si racconta a Serena Bortone nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Il noto conduttore e attore racconta la sua infanzia: “Io vengo da una famiglia molto semplice, io non sapevo che c’era il centro sperimentale, che Proietti aveva aperto una scuola di recitazione a Roma. – e ancora – Sai quelle famiglie che arrivano a Roma? Vivevamo all’inizio in un quartiere che era come una baraccopoli. Io stavo sempre con i miei nonni: mio padre faceva il metalmeccanico, poi la sera aiutava mia mamma nel loro piccolo negozietto di ferramenta”.

Max Giusti racconta poi l’importanza che Alberto Sordi ha avuto nella sua vita artistica: “Sono cresciuto guardando i suoi film, è stato una sorta di maestro per me”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Max Giusti: la paresi facciale a Boom!

Max Giusti ha condotto per cinque edizioni il programma Boom!, game show andato in onda su canale NOVE fino al 2019. Mentre lavorava a questo programma, il conduttore è stato colpito da una paralisi che gli ha bloccato metà volto a causa di un’infiammazione del nervo facciale. Nonostante la paresi parziale, Giusti si era recato ugualmente agli studi convinto di riuscire a proseguire con il programma, ma l’infiammazione è peggiorata tanto da rendergli quasi impossibile parlare e Max Giusti è stato costretto a interrompere le registrazioni e a recarsi in ospedale in ambulanza. Fortunatamente l’infezione è stata curata e non ha riporta alcun danno permanete al volto del simpatico attore e conduttore.

Max Giusti, l’incidente in moto: come sta ora?

Max Giusti è un grande appassionato di motociclette da cross. Da ragazzo adorava la KTM, l’azienda di moto, e riuscì a farsene regalare una da suo padre con cui partecipava alle gare: “La cosa incredibile è che ho ritrovato la stessa moto due anni fa, l’ho comprata on line, e mi è tornato l’entusiasmo di allora”, ha raccontato lo scorso anno alla Gazzetta dello Sport. Nel mese di aprile, proprio mentre partecipava a una gara di motocross, il conduttore è stato protagonista di una rovinosa caduta che lo ha costretto ad andare al pronto soccorso: “La gara è finta così… lussazione al braccio sinistro, ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto. La spalla è rientrata perfettamente, fa un po’ male però”, ha spiegato il conduttore con un video sui suoi canali social.

