Max Giusti è il leone?/ L’imitatore ospite in studio (Cantante mascherato)

Max Giusti è il Leone de Il Cantante Mascherato? Si insinuano nuovi dubbi sull’identità di una delle maschere più amate della prima edizione dello show condotto con grandissimo successo di critica e ascolti da Milly Carlucci su Rai1. Dopo la seconda puntata, infatti, un altro nome si è aggiunto a quello dei papabili artisti che si potrebbero celare dietro le sembianze del re della foresta. Dopo il nome di Al Bano Carrisi e di Adriano Pappalardo, durante la seconda esibizione in tanti hanno cominciato a pensare che il leone possa essere un imitatore visto che durante la performance canora è riuscito a cantare interpretando il brano sia con la voce di Al Bano Carrisi che di Pappalardo. Per questo motivo sia alcuni giudici che il pubblico ha cominciato a fare il nome di Max Giusti, imitatore e conduttore che in passato ha peraltro già imitato il cantante di Cellino San Marco.

Max Giusti è il Leone del Cantante Mascherato?

La curiosità è davvero alle stelle e tutti si stanno chiedendo chi si nasconde dietro la maschera del Leone de Il Cantante Mascherato. Sui social, ma anche nella vita reale la gente si domanda chi è il Leone? Il programma di Milly Carlucci è un grandissimo successo; la conferma arriva dagli ascolti e dalla decisione della Rai che ha già confermato la seconda edizione prevista per il prossimo anno. Ma torniamo al Leone: durante la terza puntata dello show in onda venerdì 24 gennaio 2020, Milly Carlucci è pronta a sparigliare ancora una volta le carte in tavola visto che ha pensato di invitare allo show tutti e tre i papabili artisti che per il pubblico potrebbero nascondersi dietro la maschera del re della foresta. Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti si ritroveranno così insieme sul palcoscenico per una specie di confronto all’americana per cercare di capire davvero chi si nasconde sotto la maschera del Leone.

Il Leone de Il cantante mascherato: per il pubblico è Max Giusti

Sono in tanti a pensare che dietro la maschera del leone de Il Cantante mascherato possa nascondersi proprio Max Giusti. A Vieni da Me di Caterina Balivo durante il momento dedicato alla show di Raiuno si è parlato proprio di questo personaggio con Rossella, l’ambasciatrice del pubblico, che ha detto: “è vero, faceva dei gesti molto simili a quelli di Carrisi ma potrebbe trattarsi di un imitatore”. In studio anche Raimondo Todaro a cui la Balivo ha chiesto “Domenica sera ho incontrato Max Giusti allo stadio, a vedere Roma – Juventus. Si stava forse riposando dalle fatiche del Cantante Mascherato?” con il ballerino che ha replicato: “la domenica è l’unico giorno in cui non si lavora allo show”. Naturalmente Todaro non conosce le identità dei personaggi vip nascosti dietro le maschera, ma gli indizi oramai portano sempre di più a pensare che dietro la maschera del leone possa esserci davvero Max Giusti. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA