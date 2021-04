Max Giusti/ E’ lui l’erede di Fabrizio Frizzi? “La sua vita tra motocross e tv”

Max Giusti ospite a La Canzone Segreta, qual è il brano del suo cuore?

Max Giusti non ha bisogno di presentazioni e questa sera i fan saranno lieti di vederlo sul palco de La Canzone Segreta ospite di Serena Rossi per questo gran finale. Questo ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni per lui e non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa. Sicuramente l’attore comico è quello che possiamo definire un artigiano della televisione perché ha alle spalle tanta gavetta e piano piano è riuscito a ritagliarsi un posto del tutto meritato. I suoi fan lo apprezzano sia per la sua arte che per il suo carattere, si mostra sempre gentile e allegro, e questo basta a definirlo addirittura l’erede naturale di Fabrizio Frizzi. Sì, perché la conduzione e la sensibilità che lo contraddistinguono gli hanno permesso di portare a casa un successo importante al timone dell’ultima edizione di Boss in incognito. In realtà il successo vero e proprio è arrivato dopo la sua partecipazione con l’amico Marco Mazzocchi a Pechino Express.

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ "Non sono geloso ma se la penso con un altro.."

Ma Giusti è l’erede di Fabrizio Frizzi?

In quel frangente l’attore è diventato un personaggio pop allargando così il bacino dei suoi fan e ottenendo la spinta giusta per essere sempre più protagonista proprio su Rai2. Questa sera si calerà di nuovo nei panni di ospite ma ultimamente Max Giusti è stato anche conduttore, opinionista e giudice in tv nei programmi più disparati. Nonostante i suoi mille impegni ha avuto modo di coltivare una sua grande passione ovvero le sue due ruote. Sin da quando era bambino, Max Giusti ha coltivato la passione per il motocross e proprio insieme a suo padre andava spesso a vedere le gare in quel di Fermo. All’epoca iniziò a seguire quello che era ed è ancora il suo idolo, Franco Perfini e dopo tutti questi anni, con passione e lavoro, è riuscito anche lui a salire in sella per una gara, Il Campionato Europeo Motocross d’Epoca, che si è svolto nei giorni scorsi in provincia di Novara, a Maggiora. Sarà legata a suo padre questa sua canzone segreta?

LEGGI ANCHE:

Matteo e Caterina, figli Max Giusti/ “Fargli scoprire il mondo… La mia felicità!”MAX GIUSTI/ A ‘Game of Games’ rivede la concorrente Renée: “Ti ricordi di me?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA