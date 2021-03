Max Giusti/ “Gli anni a Discovery Channel e su Nove sono stati fantastici”

Max Giusti tra gli ospiti della prima puntata di “Game of Games”, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Rai2. Il conduttore è pronto a mettersi alla prova in una serie di giochi e sfide divertenti a pochi giorni dalla festa del papà che ha festeggiato due volte. ” La mia fortuna è vivere questa festa due volte nello stesso giorno. Sono infatti sia figlio che papà. Un papà bis, per la precisione” – ha detto il conduttore in un lungo messaggio pubblicato sui social. “Nella versione “figlio” sono ovviamente più esperto, anche se non sono mai riuscito a trovare il regalo adatto per mio padre. Lui è sempre stato di poche parole, amava lavorare sette giorni su sette. Come i cinesi.

Quindi per me era difficile indovinare cosa potesse fargli piacere ricevere, magari per rilassarsi un po’” – ha scritto il popolare conduttore televisivo che ha aggiunto – “ma è accaduto qualcosa di incredibile quando sono diventato anche io un papà”. Max Giusti, infatti, da quando è diventato papà ha cambiato la sua vita: “da qual momento in poi capisci che non è il regalo materiale che può darti più gioia quanto vedere il volto e il sorriso dei tuoi figli nel farti “la sorpresa”. Anni bellissimi, quelli di un padre. Soprattutto quando si rende conto che sta per dare ai propri figli tutti quegli insegnamenti di vita indispensabili per rendere la loro vita serena e spensierata. Per me è così”.

Max Giusti tornato in Rai dopo l’esperienza a Discovery Channel

Max Giusti torna in tv dopo la recente esperienza nello show “Il cantante mascherato” e la conduzione di “Boss in incognito” che ha segnato il suo ritorno in Rai. Il conduttore, infatti, ha lavorato per diverso tempo a Discovery Channel e sul canale Nove; anni che ha raccontato così in una intervista rilasciata a domanipress.it: “sono stati fantastici, è stato come partecipare ad un grande sogno, abbiamo realizzato un nuovo canale generalista e hanno puntato fortemente su di me. Sicuramente è stata una grande soddisfazione costruire da zero un nuovo canale generalista sfiorare il tetto più alto degli ascolti. Sono stati anni molto formativi che ricordo con grande piacere e che mi hanno fatto crescere professionalmente, perchè ho potuto testare nuovi linguaggi ed un modo alternativo di fare televisione…”.

Qualcosa però è cambiato visto che il conduttore ha poi deciso di accettare la proposta della Rai: “i progetti di Discovery sono cambiati, non c’è stata più l’idea di offrire al pubblico una tv generalista ma piuttosto l’esigenza di dedicarsi a determinati format… Oggi ringrazio la Rai per avermi ridato una nuova possibilità. Leggendo i dati di ascolti delle ultime puntate di “Boss in incognito” posso ritenermi soddisfatto…”.



