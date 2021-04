MAX GIUSTI/ Marco Mazzocchi gli propone di scalare l’Everest e lui.. (A ruota libera)

Max Giusti parla della bella amicizia che lo lega a Marco Mazzocchi nell’intervista da Francesca Fialdini nella puntata pasquale di A Ruota libera. L’avventura a Pechino Express ha avvicinato davvero molto i due concorrenti, che ora sono come fratelli. “Lui è molto più giovanile di me, mi chiama fratè, bro..”, racconta divertito Max Giusti alla Fialdini. Nel videomessaggio la proposta audace di Mazzocchi, che dopo Pechino Express alza la posta in palio e vorrebbe coinvolgere il suo compagno d’avventure: “quando scaliamo il Monte Everest insieme?”. Max Giusti scoppia a ridere e dribbla la proposta del suo amico fraterno Marco Mazzocchi, che definisce “un pazzo furioso“. La padrona di casa, Francesca Fialdini, trattiene a stento le risate.

Max Giusti: “Quella volta ad Ibiza…”

Max Giusti a tu per tu con Francesca Fialdini nella puntata di Pasqua di A Ruota Libera, in onda questo pomeriggio su Raiuno. Si parla di gioventù e di un’indimenticabile vacanza di Max Giusti ad Ibiza: “Ibiza è bellissima“, dice con un emblematico ghigno il conduttore. “Avevo paura partisse qualche filmato”, ironizza l’ospite di Francesca Filadini, che continua: “Sai molti vanno lì per ballare, io invece facevo le sabbiature”. Tra la risate generali Giusti vuota il sacco: “Ho detto una bugia bianca, dai. Ma mi sono trovato particolarmente bene a Ibizia, d’altronde ero giovane. Dissi a mio padre di aver trovato lavoro come animatore in un villaggio turistico, in realtà facevo il butta dentro”, racconta.

Max Giusti, A Ruota libera: “Andavo a dormire alle 9 del mattino. Con Mazzocchi siamo fratelli”

Max Giusti ricorda divertito la sua esperienza ad Ibiza, quando andava a dormire alle nove di mattino dopo aver concluso la “serata lunga”. Per lui un videomessaggio di Marco Mazzocchi, con cui ha condiviso una bellissima esperienza a Pechino Express: “Quel programma ci ha unito davvero molto, siamo quasi fratelli. Lui è un pazzo furioso. Se deve fare una cosa estrema la fa, anche se poi la sbaglia. Credo che ne faremo molte altre“. Prima di salutare, Max Giusti vuole fare un augurio speciale a chi desidererebbe ripercorrere le sue orme nel mondo della tv: “Credete in voi stessi, a me non piacciono i colleghi che frenano i giovani”.

