Max Giusti: “Mastella e Anna Falchi arrabbiati con me per le imitazioni”/ “I miei figli? Vorrei essere più…”

Max Giusti e il rapporto con i figli: “Vorrei essere più presente con loro in questo periodo ma…”

Max Giusti è stato il protagonista di una lunga intervista nella puntata di Estate in diretta del 13 luglio 2023. Il conduttore e imitatore si è raccontato a Nunzia De Girolamo, partendo dal suo rapporto con la famiglia.

Max, che dal 2009 è sposato con Benedetta Bellini, ha parlato del rapporto con i figli Matteo, nato il 23 novembre 2010 e Caterina, nata il 9 giugno 2012: “Che papà sono? In questa fase cerco di essere molto complice con loro ma anche molto fermo su 3-4 regole base, perché credo che un genitore debba comunque darti delle linee guida. Vorrei essere più presente in questa fase”. Il conduttore è infatti in tour in questi mesi, 28 date fino a fine agosto: “Li vedrò poco ma mi raggiungeranno poi.” fa sapere.

Quando Nunzia De Girolamo gli chiede se queste assenza lo portino ad avere sensi di colpa nei confronti dei suoi figli, Max Giusti replica: “Ci sarò poco questa estate però penso agli studi che ho potuto fargli fare, al fatto che sono riuscito a dar loro delle opportunità, poi il resto sta a loro.” D’altronde il conduttore è felice di aver potuto dare loro ciò che lui ha dovuto conquistare da solo: “I miei sono una famiglia molto umile che poi è riuscita ad avere successo aprendo una loro attività, hanno delle persone che lavorano per loro. Quindi sono passati dall’essere una famiglia di emigranti a Roma a persone che si sono realizzate.” ha spiegato.

L’ultima parte dell’intervista si è quindi focalizzata sul successo televisivo di Max Giusti, partito con le imitazioni. “Quando ho capito che amavo imitare? L’ho capito quando volevo far star bene gli altri. – ha spiegato – La prima imitazione che ho fatto è quella di Diego Abatantuono, mi divertivo un sacco! Io in terza media ho parlato così per tutto l’anno! Ho avuto sempre questa grande passione. Al militare facevo l’imitazione di Ilona Staller!” Conclude quindi con un aneddoto: “Se si è arrabbiato qualcuno? Si era arrabbiata Anna Falchi quand’era fidanzata con Stefano Ricucci, perché dicevo dei regali a lei. Una volta anche Mastella si è arrabbiato, io facevo Casa Mastella, era molto divertente…”











