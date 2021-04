Max Giusti/ “Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo” (Game of games)

Max Giusti è tra gli ospiti di Game of games, lo show condotto da Simona Ventura su Rai2. Il conduttore, reduce dall’esperienza di “Boss in incognito” è pronto a mettersi in gioco e alla prova nel nuovo divertentissimo programma in compagnia di diversi amici e colleghi. Del resto non è la prima volta che Max dimostra di essere pronto a mettersi in gioco visto che pochi mesi fa l’abbiamo visto protagonista nella seconda edizione de Il cantante mascherato di Milly Carlucci vestendo i panni del Lupo. Un’esperienza importante per il conduttore che ha più volte rifiutato diversi reality show. A raccontarlo è stato proprio l’attore e conduttore durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: “mi hanno sempre proposto “Ballando con le stelle”. A me piace il ballo ma dopo aver fatto tanti anni di motocross ho il piede che mi fa male. L’idea di ballare e di essere giudicato un po’ mi pesa. Milly è stata sempre molto carina e non mi ha mai forzato. Per ora preferisco dedicarmi però a programmi in cui possa mettere in mostra le mie capacità. Ormai poi il reality è un genere sdoganato in televisione”.

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: "ho una fiducia totale in lei"

Max Giusti: “No ai reality, preferisco fare teatro”

Non solo, Max Giusti ha anche sottolineato di non sentirsi pronto a partecipare ad un reality come il Grande Fratello “perché non la vivrei bene” prediligendo di gran lunga il teatro. Un reality show però Giusti l’ha fatto ed è Pechino Express. Un’avventura che ha condiviso con l’amico e collega Marco Mazzocchi. “All’inizio non volevo andare” – ha raccontato a SuperGuidaTv tv – “mi sono poi convinto per due motivi. Avevo intenzione innanzitutto di iniziare un percorso che mi consentisse di andare oltre “Pechino Express” e poi volevo farmi conoscere al pubblico per come ero veramente. Ero molto scettico perché non mi reputavo così interessante a telecamere spente. E invece poi mi sono dovuto ricredere”. Reality a parte, il sogno nel cassetto di Max Giusti c’è e si chiama Festival di Sanremo: “mi piacerebbe condurlo. Le ultime edizioni l’hanno reso più simbolico. Al momento non mi è stato proposto e nessuno me ne ha parlato. Devo dire che l’ultimo Festival condotto da Amadeus mi è piaciuto molto. Alla fine ho 50 anni e se penso che Pippo Baudo ha condotto l’ultimo Sanremo a 70 anni direi che ho tempo. Tutti noi che facciamo questo mestiere sogniamo Sanremo. Nel caso dovessi presentarlo però introdurrei una modifica. La conferenza stampa la farei fare a mezzogiorno e non più alle dieci”.

