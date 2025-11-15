Max Giusti, la vita privata dell'attore: l'amore con Benedetta Bellini iniziato nel 2004 e i figli Matteo e Caterina nati nel 2010 e nel 2012

Nella vita privata di Max Giusti c’è lo stesso amore ormai dagli anni Duemila. Si tratta di Benedetta Bellini, la donna che l’attore ha sposato nel 2009 e con la quale ha avuto due figli, Matteo e Caterina, nati nel 2010 e nel 2012. Le informazioni che si hanno sulla moglie di Max Giusti sono poche: la donna è infatti un volto molto riservato e non noto al mondo dello spettacolo, se non fosse che è sposata con Max, uno dei comici e degli attori più amati dello spettacolo. Sappiamo però che Giusti ha conosciuto Benedetta nel 2004: aveva da poco chiuso la relazione con Selvaggia Lucarelli quando ha incontrato quella che sarebbe poi diventata sua moglie. Tra Benedetta e Max è stato amore fin da subito: i due sono poi convolati a nozze cinque anni più tardi e insieme hanno avuto due figli, Matteo e Caterina.

Max Giusti, parlando della moglie Benedetta, ha confessato di essere ancora molto innamorato di lei nonostante stiano insieme da anni. “Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta” ha rivelato l’attore. L’amore con Benedetta, dunque, sembra essere un vero e proprio punto fermo nella vita di Giusti, che si fida ciecamente della moglie e del rapporto profondo che li unisce.

Max Giusti, l’amore con Benedetta: una famiglia riservata

Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini sono molto riservati per quanto riguarda il loro privato. In diverse occasioni l’attore ha parlato della sua famiglia ma senza scendere mai troppo nei dettagli: il comico, infatti, ha sempre protetto la privacy della sua famiglia e in particolar modo dei suoi figli. Sembrerebbe che di mestiere Benedetta, che non fa parte del mondo dello spettacolo, gestisca un circolo di tennis, passione che condivide con il marito.