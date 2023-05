Max Giusti, retroscena sulla rottura con Selvaggia Lucarelli/ “Abbiamo capito che era finita”

Max Giusti e la storia d’amore con Selvaggia Lucarelli: le sue parole

Max Giusti, attore e personaggio televisivo, si è raccontato a tutto tondo ai microfoni de Il Messaggero. Il comico che torna in teatro fino al 28 maggio, ha svelato anche alcuni dettagli inediti della sua vita privata tra cui la storia d’amore con Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: "Se litighiamo parliamo dopo tre giorni"/ "Nozze? Lui disse no"

Max Giusti e Selvaggia Lucarelli hanno avuto una relazione negli anni’90 lunga sette anni. Il volto televisivo ha svelato: “Sì, certo. È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto”. Sulla fine della storia con la giornalista ha aggiunto: “Abbiamo capito che era finita e abbiamo chiuso“, lasciando intendere che non ci saranno rapporti in futuro.

Selvaggia Lucarelli vs Fabrizio Corona "Che schifo..."/ Lui "Mediocre e irrilevante"

Max Giusti: “Con Zelig non ho nulla a che fare”

Max Giusti ha parlato di Zelig, raccontando un aneddoto dal sapore amaro per l’attore. Ai microfoni de Il Messaggero ha svelato i motivi dell’addio allo show: “Io ho solo un brutto ricordo. Nel 1999 andai a Milano da loro in auto, a spese mie, per fare una serata di prova gratis” racconta.

E ancora: “Con il locale strapieno prima di entrare in scena chiedo un cuba libre, cosa che faccio sempre, e al bar a brutto muso mi dicono che dovevo pagarlo subito: il locale non offre da bere. Ci rimasi così male che lo raccontai anche sul palco, facendo ridere tutti, e poi alla fine dello show me ne andai. Da allora non ho mai più avuto a che fare con lo Zelig“. Max Giusti svela poi di aver un suo progetto in mente: “Ho scritto il soggetto per un film su Matteo Boe, il bandito sardo dei sequestri e della fuga – unico ad esserci riuscito – dal carcere di massima sicurezza dell’Asinara. Vicenda davvero incredibile”.

Ragazze italiane sbeffeggiano una famiglia cinese/ Selvaggia Lucarelli: "Tre fes*e!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA