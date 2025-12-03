Max Giusti conduttore Caduta Libera: “Adesso tocca a me” e la sfida del preserale contro Marco Liorni.

Max Giusti è il nuovo conduttore di Caduta Libera, un’avventura tutta nuova per lui che da anni aspetta il grande passaggio verso il Biscione. Dal 7 dicembre lo vedremo al timone del programma di Canale 5, sostituendo quindi Gerry Scotti che prima presentava il quiz-show. Prima di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, il conduttore si è confidato con il settimanale Chi in una lunga intervista dove ha fatto il punto della situazione sulla sua vita.

Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori

Per molti anni è stato in diversi palinsesti, ma oggi pare aver sposato completamente Mediaset: “La differenza l’ha fatta il progetto editoriale a lungo termine“, spiega Max Giusti, “Dopo tanti anni è ora di mettere la testa a posto. Ho l’età giusta per farlo“. Oggi si ritrova in competizione con Marco Liorni, che su Rai 1 conduce l’Eredità: “Come fai a voler battere un programma forte come L’Eredità e uno come Marco?“, dice, svelando di averlo sentito proprio in mattinata per via della loro grande amicizia.

Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno/ "Ringrazio l'universo per avermi dato te"

Max Giusti, i figli e le imitazioni: “Ho fatto braccio di ferro con Al Bano”

Non è facile portare avanti un lavoro come quello del conduttore e allo stesso tempo stare accanto alla propria famiglia. Max Giusti ha due figli, e al settimanale Chi racconta come fa per stare accanto a loro nonostante il nuovo impegno con Caduta Libera. “Per fortuna abito vicino all’aeroporto e gli studi Mediaset sono vicini a Linate“, racconta il conduttore, “Mi scapicollo per tornare a casa da loro“. Amato da tutti, Max Giusti conserva un ottimo rapporto anche con gli artisti che ha imitato nel corso degli anni e a Chi, svela di aver recentemente fatto braccio di ferro con Al Bano.

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno/ Chi è l'imprenditore: "Aggrappata al suo amore"

In tutti questi anni di carriera non sono mancati i momenti ‘no’, dove Max Giusti spiega di essersi sentito un po’ spaesato. Il suo amore per il sogno e il desiderio, però, lo ha sempre spinto ad andare avanti: “Ci sono stati momenti in cui non andavo da nessuna parte“, dice, “ma io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Mi basta una goccia d’acqua“.