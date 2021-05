Max Giusti/ “Voglio incontrare la gente, tornare nei teatri e vederne di nuovi”

Max Giusti ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Il comico e conduttore è recentemente tornato in teatro con lo spettacolo “Va tutto bene” e dalle pagine de Il Resto del Carlino ha raccontato l’emozione della ripartenza dopo lo stop forzato per via della pandemia. “Emozione pura, non so come descrivere meglio il mio stato d’animo in vista del ritorno a teatro, che è un ritorno dopo tanto tempo alla mia vita, al lavoro che amo, al contatto con il pubblico. Finalmente arriva un giorno tanto atteso, mi auguro che possa essere lo stesso anche per la gente” – ha dichiarato il simpaticissimo comico reduce dall’esperienza de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai1.

Il ritorno a teatro è stato per lui una vera e propria rinascita: “me lo voglio godere. Dopo il primo lockdown non ho fatto dirette social: non voglio più questo filtro, ma incontrare la gente, vedere attorno a me gli spettatori, perché questo è il nostro lavoro. Mai mi sono sentito così vicino ai circensi e agli acrobati, siamo saltimbanchi moderni e mi manca il caffè alle 3 di notte in autogrill di ritorno dallo spettacolo, la gente che ti aspetta prima di andare in scena, tornare nei teatri o vederne di nuovi”.

Max Giusti e la passione per le moto: “i motori per me sono sempre stati al centro della mia vita”

Non solo, Max Giusti ha un’altra grandissima passione oltre al teatro e alla tv. Si tratta dei motori; una passione che ha da tantissimi anni e che l’ha portato anche a gareggiare. Intervistato da gazzetta.it, il comico e conduttore ha dichiarato: “i motori per me sono sempre stati al centro della mia vita: avrò avuto otto anni quando mio nonno mi teneva sulle gambe e mi faceva guidare il camion nelle cave marchigiane”. Tra le varie gare a cui ha partecipato c’è anche il Rally di Sardegna: “quando non lavoro e i contratti me lo permettono cerco di tornare bambino. I cinquant’anni sono un’età borderline, ti convinci: «Ok sono adulto, ma non ancora vecchio». Come direbbe Ernesto Calindri: Combattiamo contro il logorio della vita moderna”. Infine parlando proprio di motori ha aggiunto: “il motocross è un po’ come una coperta di Linus che mi porto dietro” – rivelando anche la sua moto dei sogni: “non mi dispiacerebbe avere una Yamaha Rd 500 o Ns Honda 400 due tempi. Quando sono uscite sembravano adatte per la pista”.

