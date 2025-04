C’è anche il mitico chef Max Mariola tra gli ospiti di Obbligo o Verità, questa sera lunedì 7 aprile su Raiuno. Lo chef influencer oggi è conosciutissimo in tutto il web, grazie alle sue creazioni culinarie uniche e ad un percorso professionale da applausi. La sua corsa verso il successo e la popolarità comincia nel 2001, quando si ritrova a condurre la rubrica Cucine d’Italia, in cui ospita cuochi italiani di ogni provenienza. Qui incontra Fulvio Pierangelini, che diverrà suo maestro. Dopo anni di gavetta al suo fianco, Max diventa insegnante della Business School del Sole 24 Ore, condividendo il suo sapere culinario ad ambiziosi corsisti.

Nel frattempo lancia il suo canale social su YouTube, cominciando a creare contenuti intrigante e avviando collaborazioni con influencer di spicco. La popolarità cresce e nel 2024 ecco la nascita di “Max Mariola – Il ristorante”. Lo chef è un fiume di idee e non contento lancia anche la sua Accademy di cucina online.

Max Mariola, l’amore per la moglie Ekaterina e per il figlio Mario

Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, si sa poco o nulla, perché Max è una persona estremamente riservata. Benché sia molto famoso, quel che accade nella sua quotidianità non è noto al grande pubblico. D’altronde lo chef condivide quasi esclusivamente contenuti lavorativi in rete ed è difficile carpire informazioni legate alle questioni di cuori e o al gossip.

Tuttavia, spulciando meglio i meandri del web, apprendiamo che è sposato con una donna di nome Ekaterina, madre dell’unico figlio Mario nato nel 2017. “Sono un uomo fortunato, le domeniche le passavo a pescare polpi”, ha detto fiero e soddisfatto Max Mariola in una delle tante interviste rilasciate nel corso di questi anni. Oggi può dire di aver già realizzato tantissimi sogni.

