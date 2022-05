Max Pezzali, carriera/ Quanta strada dagli 883, alla carriera da solita fino ai concerti di luglio a San Siro

Per non perdervi una fantastica esibizione di Max Pezzali dovete assolutamente seguire il concerto Primo Maggio, evento in cui si esibiranno su un palco a Roma numerosi artisti, di ogni genere musicale e capaci di accontentare i gusti di ogni generazione. Tra le sue canzoni più famose e celebri, che hanno conquistato il cuore di milioni di italiani ci sono sicuramente: Hanno ucciso l’uomo ragno, Come mai, Sei un mito, Sei fantastica, Il mondo insieme a te, Nord sud ovest est, Gli anni, Nessun rimpianto, e tante altre indimenticabili ed emozionanti.

Questa estate calcherà sicuramente famosi palchi italiani, ma la data che vi dovete assolutamente segnare sarà quella del suo concerto allo stadio San Siro di Milano a luglio 2022. Sarà un’occasione unica. Per il momento, invece, potrete apprezzarlo, adorarlo e cantare a squarciagola insieme a lui al concertone del Primo Maggio. Siamo molto curiosi di sapere quali brani sceglierà di portare per far accendere il pubblico italiano presente in piazza e gli spettatori che seguiranno il concerto da casa.

Max Pezzali: la carrira, la vita di un grande protagonista della musica italiana

Max Pezzali è nato a Pavia il 14 novembre 1967 e fin da giovane si è avvicinato al mondo della musica diventando il cantante frontman del gruppo degli 883, un gruppo musicale che ha spopolato in Italia negli anni ’90. A partire dal 2004 il cantante ha iniziato la sua carriera da solista sciogliendo il gruppo tanto famoso e amato, e pubblicando il suo primo album da solo, intitolato Il mondo insieme a te. Il gruppo ha vinto numerosi riconoscimenti e premi e ha fatto cantare per anni migliaia di italiani tutte le sue canzoni celebri. Nel corso della sua carriera ha collaborato con un grande numero di artisti italiani, realizzando progetti e canzoni incredibili e indimenticabili.

Sicuramente è un grande nome della musica italiana, un grande artista che tutti hanno amato e amano, e, soprattutto, che aspettano con ansia sul palco del concertone del Primo Maggio per cantare tutti insieme le sue canzoni più famose. La collaborazione con Nek e Renga qualche anno fa è stata sicuramente unica e irripetibile. Hanno girato l’Italia cantando su numerosi palchi i grandi successi di tutti e tre, conquistando fin da subito l’ammirazione del pubblico, incantato da questi tre artisti unici e bravissimi. Max Pezzali ha sempre riscosso un grande successo dal momento che si è sempre presentato come una persona semplice, pura e sorridente, facendosi apprezzare per queste sue semplici caratteristiche.

