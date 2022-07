Max Pezzali, Concerto San Siro 15 luglio/ Scaletta e ospiti: i successi degli 883

Max Pezzali, doppia data a San Siro

Max Pezzali approda finalmente a San Siro. Nel dicembre 2019, il cantante aveva festeggiato la notizia del suo approdo allo stadio di Milano (previsto nel luglio 2020) improvvisando in zona Tortona un karaoke con i suoi successi. Due anni e mezzo dopo, finalmente Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera con due date – venerdì 15 e sabato 16 luglio 2022 – allo stadio di San Siro. Dopo il debutto della data zero a Bibione, il cantante è pronto alle due tappe a Milano, con numerosi ospiti e momenti indimenticabili. Dovrebbero esserci anche Paola e Chiara Iezzi (apparse a sorpresa a Bibione), storiche coriste degli 883, e Mauro Repetto, con cui Pezzali diede vita al celebre gruppo nel 1989. Stando alla scaletta, tra gli ospiti del concerto di Max Pezzali a San Siro potrebbe essere presente J-Ax per duettare in “Sempre noi”.

Max Pezzati e Claudio Cecchetto: clamorosa rottura/ Alla viglia di San Siro accade...

Il messaggio di Deborah Pelamatti a Max

“Ti meriti tutto il successo e l’immenso amore che ti circonda Max, “Ragazzo inadeguato” di Pavia che solo grazie alle tue doti immense, ai tuoi sogni grandi e alla tua fortissima tenacia sei arrivato fin lassù, nell’Olimpo dei grandi”, ha scritto sui social Deborah Pelamatti, moglie di Max. L’orario di inizio del concerto di Max Pezzali a San Siro è fissato alle 21. L’apertura dei cancelli è fissata invece per le ore 16. In scaletta, oltre trenta brani, non mancheranno i grandi successi degli 883, come “Uomo Ragno“, “Nord Sud Ovest Est” e “Con un deca”, ma anche le hit della carriera solista di Max Pezzali: “Lo strano percorso“, “Bella vera” e L’universo tranne noi”.

Concerto Max Pezzali, Bibione/ Scaletta e canzoni: i grandi classici, ma non solo...

La scaletta del Concerto di Max Pezzali a San Siro

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

6/1/sfigato

Weekend

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Viaggio al centro del mondo

La radio a 1000 watt

Sempre noi

Ti sento vivere

La regina del celebrità

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

LEGGI ANCHE:

Max Pezzali, carriera/ Quanta strada dagli 883, alla carriera da solita fino ai concerti di luglio a San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA